Каждый день мы слушаем рев мотора самолетов в Белокаменном.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Наталья:

Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишу вам просто не зная, кому писать в такой ситуации. Мы живем в микрорайоне Белокаменный и практически каждый день до самого позднего вечера (в данный момент 20.20 ч) слушаем гул моторов самолетов, кружащих над нашим микрорайоном. Несмолкаемый рев моторов нарушает наш покой и детский сон. Как повлиять на эту ситуацию?