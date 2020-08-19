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Каждый день мы слушаем рев мотора самолетов в Белокаменном.

20:30 19.08.2020
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Несмолкаемый рев моторов нарушает наш покой и детский сон. Как повлиять на эту ситуацию?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Наталья:
Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишу вам просто не зная, кому писать в такой ситуации. Мы живем в микрорайоне Белокаменный и практически каждый день до самого позднего вечера (в данный момент 20.20 ч) слушаем гул моторов самолетов, кружащих над нашим микрорайоном. Несмолкаемый рев моторов нарушает наш покой и детский сон. Как повлиять на эту ситуацию?

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От редакции

Как быть?

А., 19 августа 2020 21:18
А типа вы не знали где покупали квартиру ??? Все таки классно было, когда был вертолетный полк....не кто не жаловался
Аноним, 19 августа 2020 21:29
Никак не повлиять , только продавать и уезжать .
Аэродром там со времён ВОВ , а ваш белокаменный там без году неделя

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