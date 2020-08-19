Признался, что выпил: водитель Subaru Forester «догнал» Nissan Bluebird у пешеходного перехода в Бердске

— Я не убегаю… До сих пор ждём сотрудников ГИБДД, — сказал «виновник торжества» сайту «Свидетель» после произошедшего сегодня, 19 августа, вечером у пешеходного перехода в Микрорайоне ДТП без пострадавших. Он на своём Subaru врезался в Nissan Bluebird сзади, когда тот остановился у пешеходного перехода через улицу Космическая, чтобы пропустить пешехода. К счастью, в аварии никто не пострадал, не считая жёстко припечатанной задней части «Ниссана». По словам водителя покалеченной иномарки, Павел на «Субару», обгоняя сзади идущий автомобиль, не тормозя, врезался в его авто, остановившийся у перехода. Аварийные комиссары отказались обслуживать участников «догоняшек» из-за того, что водитель «Субару» оказался, по предположению водителя «Ниссана» и других очевидцев, пьян. Участники вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД. Стоящий в сторонке Павел подтвердил сайту «Свидетель» схему произошедшей аварии, а на вопрос корреспондента по поводу исходящего от него запаха алкоголя, честно признался: — Есть маленько. — Выпил? — Да, есть такое. Но прошу отметить, что я никуда не сбегаю. До сих пор ждём сотрудников. — И на том спасибо, — похвалил Павла корреспондент. – Если бы уехал, было бы гораздо хуже. И уж совсем плохо было бы, если бы вместо Nissan Bluebird Павел на Subaru Forester снёс переходящего дорогу пешехода.
— Я не убегаю… До сих пор ждём сотрудников ГИБДД, — сказал «виновник торжества» сайту «Свидетель» после произошедшего сегодня, 19 августа, вечером у пешеходного перехода в Микрорайоне ДТП без пострадавших.
Он на своём Subaru врезался в Nissan Bluebird сзади, когда тот остановился у пешеходного перехода через улицу Космическая, чтобы пропустить пешехода. К счастью, в аварии никто не пострадал, не считая жёстко припечатанной задней части «Ниссана».
По словам водителя покалеченной иномарки, Павел на «Субару», обгоняя сзади идущий автомобиль, не тормозя, врезался в его авто, остановившийся у перехода.
Аварийные комиссары отказались обслуживать участников «догоняшек» из-за того, что водитель «Субару» оказался, по предположению водителя «Ниссана» и других очевидцев, пьян. Участники вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД.
Стоящий в сторонке Павел подтвердил сайту «Свидетель» схему произошедшей аварии, а на вопрос корреспондента по поводу исходящего от него запаха алкоголя, честно признался:
— Есть маленько.
— Выпил?
— Да, есть такое. Но прошу отметить, что я никуда не сбегаю. До сих пор ждём сотрудников.
— И на том спасибо, — похвалил Павла корреспондент. – Если бы уехал, было бы гораздо хуже.
И уж совсем плохо было бы, если бы вместо Nissan Bluebird Павел на Subaru Forester снёс переходящего дорогу пешехода.