Признался, что выпил: водитель Subaru Forester «догнал» Nissan Bluebird у пешеходного перехода в Бердске
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Признался, что выпил: водитель Subaru Forester «догнал» Nissan Bluebird у пешеходного перехода в Бердске

8:16:448/19/2020
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— Я не убегаю… До сих пор ждём сотрудников ГИБДД, — сказал «виновник торжества» сайту «Свидетель» после произошедшего сегодня, 19 августа, вечером у пешеходного перехода в Микрорайоне ДТП без пострадавших.

Он на своём Subaru врезался в Nissan Bluebird сзади, когда тот остановился у пешеходного перехода через улицу Космическая, чтобы пропустить пешехода. К счастью, в аварии никто не пострадал, не считая жёстко припечатанной задней части «Ниссана».

По словам водителя покалеченной иномарки, Павел на «Субару», обгоняя сзади идущий автомобиль, не тормозя, врезался в его авто, остановившийся у перехода.

Аварийные комиссары отказались обслуживать участников «догоняшек» из-за того, что водитель «Субару» оказался, по предположению водителя «Ниссана» и других очевидцев, пьян. Участники вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД.

Стоящий в сторонке Павел подтвердил сайту «Свидетель» схему произошедшей аварии, а на вопрос корреспондента по поводу исходящего от него запаха алкоголя, честно признался:

— Есть маленько.

— Выпил?

— Да, есть такое. Но прошу отметить, что я никуда не сбегаю. До сих пор ждём сотрудников.

— И на том спасибо, — похвалил Павла корреспондент. – Если бы уехал, было бы гораздо хуже.

И уж совсем плохо было бы, если бы вместо Nissan Bluebird Павел на Subaru Forester снёс переходящего дорогу пешехода.

Источник: svidetel24.info

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