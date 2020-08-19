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"Стойте-стойте, дебилы!": пенсионерка обозвала протестующих в Белоруссии

20:41 19.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Проходя мимо демонстрантов пожилая белоруска бросила в их адрес: "Привет, придурки. Нас все равно больше".

Стойте стойте, дебилы!: пенсионерка обозвала протестующих в Белоруссии
"Нас все равно больше", кричала пенсионерка

Журналист и политолог Александр Сосновский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена скептическая реакция жительницы Белоруссии на проходящие в республике протестные акции.

Напомним, 9 августа в стране прошли выборы президента. Согласно результатам ЦИК Белоруссии, их выиграл действующий белорусский лидер Александр Лукашенко (80,1 процента голосов), а его главная соперница Светлана Тихановская расположилась на втором месте (10,12 процента). По окончании голосования в Минске и других городах республики вспыхнули массовые акции протеста, начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов и забастовки на предприятиях.

На выложенной в социальной сети Сосновским записи запечатлено, как пожилая женщина проходит мимо участников акции протеста.

«Привет, дебилы! Нас все равно больше», — кричит в сторону недовольных белорусов пенсионерка.

В ответ протестующие вполне миролюбиво поздоровались.

«Стойте-стойте, придурки, стойте!» — продолжила словесную перепалку женщина.

При попытке одного из участников протестной акции взять ее за руку, белоруска яростно от него отмахнулась.

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От редакции

Плюрализм мнений?

Аноним, 19 августа 2020 21:08
конфликт поколений! Ведь что нужно большинству и пожилым в частности? Ста-биль-нос-ти! Жизнь прожита, при социализме жильём и пенсией обеспечены, желаний - кот наплакал, лишь бы спокойствие и порядок, к которым привыкли. А что нужно молодым? Возможностей побольше, путешествий, приложений сил, ума, денег, шмоток, и т.д. Лука же поместил страну "в рамки", каждому по прянику и фсё! Недовольно активное меньшинство и Запад подстрикает.

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