"Стойте-стойте, дебилы!": пенсионерка обозвала протестующих в Белоруссии

Журналист и политолог Александр Сосновский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена скептическая реакция жительницы Белоруссии на проходящие в республике протестные акции.
Напомним, 9 августа в стране прошли выборы президента. Согласно результатам ЦИК Белоруссии, их выиграл действующий белорусский лидер Александр Лукашенко (80,1 процента голосов), а его главная соперница Светлана Тихановская расположилась на втором месте (10,12 процента). По окончании голосования в Минске и других городах республики вспыхнули массовые акции протеста, начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов и забастовки на предприятиях.
На выложенной в социальной сети Сосновским записи запечатлено, как пожилая женщина проходит мимо участников акции протеста.
«Привет, дебилы! Нас все равно больше», — кричит в сторону недовольных белорусов пенсионерка.
В ответ протестующие вполне миролюбиво поздоровались.
«Стойте-стойте, придурки, стойте!» — продолжила словесную перепалку женщина.
При попытке одного из участников протестной акции взять ее за руку, белоруска яростно от него отмахнулась.