"Стойте-стойте, дебилы!": пенсионерка обозвала протестующих в Белоруссии

Проходя мимо демонстрантов пожилая белоруска бросила в их адрес: "Привет, придурки. Нас все равно больше".

"Нас все равно больше", кричала пенсионерка

Журналист и политолог Александр Сосновский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена скептическая реакция жительницы Белоруссии на проходящие в республике протестные акции.

Напомним, 9 августа в стране прошли выборы президента. Согласно результатам ЦИК Белоруссии, их выиграл действующий белорусский лидер Александр Лукашенко (80,1 процента голосов), а его главная соперница Светлана Тихановская расположилась на втором месте (10,12 процента). По окончании голосования в Минске и других городах республики вспыхнули массовые акции протеста, начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов и забастовки на предприятиях.

На выложенной в социальной сети Сосновским записи запечатлено, как пожилая женщина проходит мимо участников акции протеста.

«Привет, дебилы! Нас все равно больше», — кричит в сторону недовольных белорусов пенсионерка.

В ответ протестующие вполне миролюбиво поздоровались.

«Стойте-стойте, придурки, стойте!» — продолжила словесную перепалку женщина.

При попытке одного из участников протестной акции взять ее за руку, белоруска яростно от него отмахнулась.