Как изменится регистрация брака с 20.08.2020 в ЗАГСах Новосибирской области?

В течение 4 месяцев на регистрацию допускали только молодоженов. Даже фотографам было запрещено находиться в зале. Ввели послабления, но маски обязательны.

Молодожёнам разрешили приходить в ЗАГС с роднёй и свидетелями

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области сообщило о частичной отмене ограничительных мер, введённых из-за угрозы коронавирусной инфекции четыре месяца назад.

На сайте управления появилась информация о том, что с 20 августа на государственной регистрации заключения брака могут присутствовать родственники, друзья и свидетели молодожёнов. Но пускать в помещение будут не больше десяти человек, включая работников органа ЗАГС.

В течение четырёх месяцев на регистрацию допускали только молодожёнов и сотрудника ЗАГС. Даже фотографам было запрещено находиться в зале, где молодые клянутся в верности и надевают друг другу обручальные кольца.

В управлении напомнили, что все посетители ЗАГСа обязаны соблюдать масочный режим, иначе им могут отказать в обслуживании.