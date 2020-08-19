Как изменится регистрация брака с 20.08.2020 в ЗАГСах Новосибирской области?

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области сообщило о частичной отмене ограничительных мер, введённых из-за угрозы коронавирусной инфекции четыре месяца назад.
На сайте управления появилась информация о том, что с 20 августа на государственной регистрации заключения брака могут присутствовать родственники, друзья и свидетели молодожёнов. Но пускать в помещение будут не больше десяти человек, включая работников органа ЗАГС.
В течение четырёх месяцев на регистрацию допускали только молодожёнов и сотрудника ЗАГС. Даже фотографам было запрещено находиться в зале, где молодые клянутся в верности и надевают друг другу обручальные кольца.
В управлении напомнили, что все посетители ЗАГСа обязаны соблюдать масочный режим, иначе им могут отказать в обслуживании.