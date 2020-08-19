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Санкции против "ответственных за насилие и репрессии" в Белоруссии вводит ЕС

21:38 19.08.2020 Фото: Википедии
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Не исключено, что в санкционный список внесут президента Александра Лукашенко.

Санкции против ответственных за насилие и репрессии в Белоруссии вводит ЕС
По Белоруссии прокатилась волна протестов после президентских выборов

Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что санкции Евросоюза по ситуации в Белоруссии будут введены в скором времени.

"Мы скоро введем санкции", - сказал Мишель на пресс-конференции после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы".

Отвечая на вопрос журналистов о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда.

Он отметил, что ЕС намерен ввести санкции ввиду ситуации в Белоруссии, теперь службы ЕС должны принять формальное решение.

Отвечая на вопрос журналистов о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда.
"Это процесс... Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса", - цитирует РИА Новости.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.

Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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От редакции

Ополчится мир против Белоруссии?

Поросёнок Пётр, 19 августа 2020 22:09
Уровень садисткой жестокости белорусского ОМОНа, навивающий воспоминания о нацистских карателях, честно говоря удивил и эти люди не с Марса прилетели, а все росли и воспитывались в условиях лукашенковской Беларуси.

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