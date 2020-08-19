Санкции против "ответственных за насилие и репрессии" в Белоруссии вводит ЕС

Не исключено, что в санкционный список внесут президента Александра Лукашенко.

По Белоруссии прокатилась волна протестов после президентских выборов

Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что санкции Евросоюза по ситуации в Белоруссии будут введены в скором времени.

"Мы скоро введем санкции", - сказал Мишель на пресс-конференции после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы".

Отвечая на вопрос журналистов о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда.



Он отметил, что ЕС намерен ввести санкции ввиду ситуации в Белоруссии, теперь службы ЕС должны принять формальное решение.

Отвечая на вопрос журналистов о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда.

"Это процесс... Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса", - цитирует РИА Новости.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.

Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.