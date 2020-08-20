20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников

12:14 20.08.2020
82

Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата
заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.

Предприятию (пищевое производство) в связи с расширением СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• изготовитель творога и замесов
• дозировщик

• наладчик-оператор оборудования
• оператор-упаковщик
• подсобный рабочий
• лаборант хим.анализов
• мастер цеха
• оператор 1С
• уборщик производственных помещений
• повар
• грузчик

Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата
заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.
(г. Искитим, г. Бердск, г. Новосибирск "Речной вокзал"), форменная одежда.
г.Бердск, ул.Барнаульскаая, 8/1, т.8 (38341) 5-81-65

Мнение читателей
36
40
1
5
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Марш в одиночку! За плохое поведение зэков будут запирать в одиночных камерах до 6 месяцев
13:15 20-08-2020
Марш в одиночку! За плохое поведение зэков будут запирать в одиночных камерах до 6 месяцев
БердскМусорной свалки до 2032 хватит Бердску. Но не точно. Власть региона провела "замеры"
13:12 20-08-2020
Мусорной свалки до 2032 хватит Бердску. Но не точно. Власть региона провела
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска 50
13:03 20-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска
Кластера для реабилитации инвалидов формируют в Новосибирской области
13:00 20-08-2020
Кластера для реабилитации инвалидов формируют в Новосибирской области
Рост российской экономики неизбежен, уверен Путин
12:45 20-08-2020
Рост российской экономики неизбежен, уверен Путин
3 знака зодиака, которым часто не везет в любви. Кому трудно найти своё счастье в отношениях?
12:45 20-08-2020
3 знака зодиака, которым часто не везет в любви. Кому трудно найти своё счастье в отношениях?
БердскНа видео попала экстренная госпитализация Алексея Навального в Омске с отравлением. Он в тяжелом состоянии
12:33 20-08-2020
На видео попала экстренная госпитализация Алексея Навального в Омске с отравлением. Он в тяжелом состоянии
Изувечился 4-летний малыш, упав с надувного батута-горки
12:30 20-08-2020
Изувечился 4-летний малыш, упав с надувного батута-горки
Что снижает доверие граждан к власти рассказал Алексей Кудрин президенту Владимиру Путину
12:17 20-08-2020
Что снижает доверие граждан к власти рассказал Алексей Кудрин президенту Владимиру Путину
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:14 20-08-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников