20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Новости Бердска / Общество / Стиль жизни

Как правильно загадать желание в новолуние 19 августа 2020 года для скорейшего исполнения

21:56 20.08.2020 Фото: pxhere.com
6 12

Многие специалисты указывают, что загадывать желание необходимо именно в новолуние, так как в эту ночь перезагружается вселенная и становится полностью открытой для желаний людей.

Как правильно загадать желание в новолуние 19 августа 2020 года для скорейшего исполнения
Быстрому исполнению желаний способствует использование некоторых ритуалов

Уже много лет люди осведомлены о мистических свойствах Луны, но не все знают, как нужно загадывать желание в полнолуние или новолуние, чтобы оно сбылось. Для этих разных стадий Луны существуют разные ритуалы, а также разные дни удачи.

Как загадать несколько желаний в новолуние

Многие специалисты указывают, что загадывать желание необходимо именно в новолуние, так как в эту ночь перезагружается вселенная и становится полностью открытой для желаний людей. Вокруг Земли появляется энергетический шар, который способствует быстрому исполнению желаний.

Также быстрому исполнению желаний способствует использование некоторых ритуалов. Перед их проведением необходимо знать точное время начала новолуние, так как Луна может взойти не только ночью, а в любое время суток. Данную информацию можно изучить на специальных ресурсах, так как каждое новолуние начинается в разное время.

Самым первым способом увеличить шансы на исполнения желания считается произносить свое желание вслух, также это необходимо делать в первые минуты после наступления новолуния. Если же существуют несколько желаний, то необходимо вырезать из белого листа бумаги треугольники, а после на каждом из них записать свои мечты. Во время новолуния необходимо подойти к окну и прочитать свои пожелания.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
10
1
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть сокровенное желание?

Аноним, 16 августа 2020 15:45
НВР:
да
Гульнара, 17 августа 2020 02:18
НВР:
Да
Ольга, 18 августа 2020 10:30
Проводить с 18 на 19?
Аноним, 18 августа 2020 19:06
НВР:
Даааа
Аноним, 18 августа 2020 23:14
НВР:
Да . Конечно .
Аноним, 19 августа 2020 02:22
1.Хочу купить дом своей мечты и жить в нем со своей семьёй.
2.Хочу сбросить лишний вес и стать ещё красивее и здоровее.
3. Хочу чтобы мой Сын выздоровел.
Да будет так. Вселенная, благодарю Тебя за благосклонность ко мне и изобилие Благ❤️‍‍‍‍♀️⛷⌚️

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кремировали умершую после травмы головы Валентину Легкоступову
22:43 20-08-2020
Кремировали умершую после травмы головы Валентину Легкоступову
Помогите найти контакты председателя СНТ "Мечта"
22:33 20-08-2020
Помогите найти контакты председателя СНТ
У Навального развился отек мозга из-за отравления неизвестным веществом, сообщают СМИ 2
22:18 20-08-2020
У Навального развился отек мозга из-за отравления неизвестным веществом, сообщают СМИ
Самое сильное женское имя: у него мощная энергетика и носительница всегда побеждает. Это ты? 44
22:13 20-08-2020
Самое сильное женское имя: у него мощная энергетика и носительница всегда побеждает. Это ты?
БердскКакие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3445
22:11 20-08-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
БердскВыплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия 34
22:08 20-08-2020
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия
Убивший 100 женщин орский маньяк самый разыскиваемый в России. За его поимку обещают 1 млн рублей 1
22:07 20-08-2020
Убивший 100 женщин орский маньяк самый разыскиваемый в России. За его поимку обещают 1 млн рублей
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит "путинское" пособие? 299
22:00 20-08-2020
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит
БердскКак правильно загадать желание в новолуние 19 августа 2020 года для скорейшего исполнения 6
21:56 20-08-2020
Как правильно загадать желание в новолуние 19 августа 2020 года для скорейшего исполнения
Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на август 2020 года для всех знаков зодиака 22
21:55 20-08-2020
Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на август 2020 года для всех знаков зодиака