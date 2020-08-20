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Невеста в молочном платье: Поженились родители 2-месячного младенца 19-летние официанты Анна и Даниил 14 августа 2020 в Бердске

21:50 20.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В жемчужной диадеме и молочном платье в пол вышла замуж бердчанка. Свидетель от невесты на свадьбу опоздал. . Влюбились молодожены во время работы в кафе в "Санрайз".

Невеста в молочном платье: Поженились родители 2 месячного младенца 19 летние официанты Анна и Даниил 14 августа 2020 в Бердске
Вышли замуж в 19 лет Анна и Даниил. У пары есть двухмесячный малыш

Анне и Даниилу по 19 лет. 2 года назад они познакомились в кафе «Санрайз» в Бердске, где оба работали официантами. Любовь развивалась очень быстро, и уже через 2 года Даниил и Анна решили пожениться. Пандемия коронавируса их не пугает:

- Мы долго ждали, потом не выдержали и решили пожениться, ну сколько можно уже этого коронавируса? - делится невеста.

У пары уже есть малыш, которому ровно в этот же день, 14 августа, исполняется 2 месяца. Дату выбирали случайно, не рассчитывали, что так совпадет с двумя месяцами у дочки. Даниил продолжает работать в кафе «Санрайз», а Анна воспитывает и растит ребенка, находясь в декретном отпуске.

Замуж Анна вышла в прекрасной жемчужной диадеме и молочном платье в пол с полупрозрачными летящими рукавами. жених был без пиджака, в голубой бабочке. К изначально назначенному времени бракосочетания пара не успела - опоздал свидетель со стороны невесты, однако это не омрачило счастья молодых.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» желает молодоженам крепкой супружеской жизни и семейного счастья!

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От редакции

Как вы познакомились со своей второй половинкой?

Аноним, 15 августа 2020 02:01
Совет да Любовь
Аноним, 15 августа 2020 22:03
НВР:
На работе
Аноним, 15 августа 2020 22:24
И? Прекрасная новость.. Поздравляем‍♀️
Светлана, 15 августа 2020 22:31
Интересно как-то получается. Цитирую:"Анне и Дмитрию по 19 лет. 2 года назад они познакомились в кафе «Санрайз» в Бердске, где оба работали официантами. Любовь развивалась очень быстро, и уже через 2 года Данил и Анна решили пожениться" Вопрос: ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ДАНИЛ, ЕСЛИ ЛЮБОВЬ У АННЫ И ДМИТРИЯ?
Raven, 16 августа 2020 22:04
А может у них люблвный треугольник
Пилот, 17 августа 2020 10:19
Ну да, интрига )) А так - в добрый путь ))
Аноним, 17 августа 2020 18:47
Внимательно прочтите. Написано: Анне и ДАНИИЛУ
Аноним, 15 августа 2020 23:03
НВР:
Школа
Аноним, 15 августа 2020 23:05
НВР:
На дне рождения своей будущей половинки. Моя близкая подруга была приглашена на день рождения коллеги со своим мужем. Так случилось, что рабочая смена мужа совпала по времени с молодёжной вечеринкой. Я оказалась там случайно, вместо работавшего мужа подруги. Завязались сначала дружеские, затем серьёзные отношения. Через 8 месяцев мы поженились. На днях нашей счастливой семье исполнилось 29 лет.
Аноним, 16 августа 2020 05:34
Вышли замуж
Аноним, 16 августа 2020 11:22
НВР:
На свадьбе друзей
Аноним, 16 августа 2020 11:58
НВР:
В интернете
Аноним, 16 августа 2020 14:51
НВР:
А зачем это писать????? Они что звезды, миллионеры? Ну встретились женились, родили про всех же не пишут....
Аноним, 17 августа 2020 01:42
О звёздах яндекс знает всё ну или гугл... А это наш город наши жители!
Анжелика, 16 августа 2020 19:26
Знаю девочку эту с 11 школы ещё
Аноним, 16 августа 2020 21:26
НВР:
Звонок в дверь. На пороге мой будущий муж. Пришёл по работе к моему брату.
Аноним, 17 августа 2020 00:44
НВР:
На работе)
Аноним, 17 августа 2020 11:24
Ну встретились-полюбили.Комнату дадут-поженимся
Людмила, 17 августа 2020 15:23
НВР:
Мы с мужем познакомились через соц.сеть одноклассники.
Аноним, 17 августа 2020 15:24
Причём сдесь Дмитрий, если написано Даниил, читайте внимательно.
Аноним, 17 августа 2020 19:44
НВР:
На сайте знакомств 9 лет назад, поженились и через год. Мне было 29, будущему мужу 34. Через 3 года после свадьбы родился сын, сейчас ему 5
Аноним, 18 августа 2020 01:06
Это что,реклама молочного свадебного платья?
Аноним, 18 августа 2020 12:07
НВР:
На работе. Стажировала его))
Аноним, 18 августа 2020 12:47
НВР:
На свадьбе коллеги, 35 лет назад.
Аноним, 18 августа 2020 16:30
На этом месте поняла быть ваша реклама
Аноним, 18 августа 2020 18:52
Мода пошла жеть малолеток. Точно пояс верности не повредит до 18 лет обоим полам пока школу не закончат.

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