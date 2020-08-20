Невеста в молочном платье: Поженились родители 2-месячного младенца 19-летние официанты Анна и Даниил 14 августа 2020 в Бердске

Анне и Даниилу по 19 лет. 2 года назад они познакомились в кафе «Санрайз» в Бердске, где оба работали официантами. Любовь развивалась очень быстро, и уже через 2 года Даниил и Анна решили пожениться. Пандемия коронавируса их не пугает:
- Мы долго ждали, потом не выдержали и решили пожениться, ну сколько можно уже этого коронавируса? - делится невеста.
У пары уже есть малыш, которому ровно в этот же день, 14 августа, исполняется 2 месяца. Дату выбирали случайно, не рассчитывали, что так совпадет с двумя месяцами у дочки. Даниил продолжает работать в кафе «Санрайз», а Анна воспитывает и растит ребенка, находясь в декретном отпуске.
Замуж Анна вышла в прекрасной жемчужной диадеме и молочном платье в пол с полупрозрачными летящими рукавами. жених был без пиджака, в голубой бабочке. К изначально назначенному времени бракосочетания пара не успела - опоздал свидетель со стороны невесты, однако это не омрачило счастья молодых.
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» желает молодоженам крепкой супружеской жизни и семейного счастья!
На работе
Школа
На дне рождения своей будущей половинки. Моя близкая подруга была приглашена на день рождения коллеги со своим мужем. Так случилось, что рабочая смена мужа совпала по времени с молодёжной вечеринкой. Я оказалась там случайно, вместо работавшего мужа подруги. Завязались сначала дружеские, затем серьёзные отношения. Через 8 месяцев мы поженились. На днях нашей счастливой семье исполнилось 29 лет.
На свадьбе друзей
В интернете
А зачем это писать????? Они что звезды, миллионеры? Ну встретились женились, родили про всех же не пишут....
Звонок в дверь. На пороге мой будущий муж. Пришёл по работе к моему брату.
На работе)
Мы с мужем познакомились через соц.сеть одноклассники.
На сайте знакомств 9 лет назад, поженились и через год. Мне было 29, будущему мужу 34. Через 3 года после свадьбы родился сын, сейчас ему 5
На работе. Стажировала его))
На свадьбе коллеги, 35 лет назад.