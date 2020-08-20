Когда наступит Полнолуние и Новолуние в сентябре 2020 года. Называем даты

Полнолуние и Новолуние в сентябре 2020 года будут наполнены определенными событиями

Полнолуние и Новолуние в сентябре 2020 года будут наполнены определенными событиями. Астрологический прогноз поможет подготовиться к этим дням и извлечь из них максимальную пользу, а также избежать ошибок. В Полнолуние и Новолуние очень важно сохранять самоуверенность и спокойствие, так как в особенные даты может накрыть хандра.

Полнолуние произойдет 2 сентября 2020 года. Луна будет находиться в знаке Рыб. Главные советы астрологов заключаются в том, чтобы перенести принятия важных решений на другой день. Под воздействием Луны будет довольно сложно объективно оценивать ситуацию, не стоит делать поспешных выводов.

Если сильно углубляться в детали, то многие проблемы покажутся слишком большими. Но, на самом деле все может быть гораздо проще.

Людям, которые будут чувствовать беспокойство 2 сентября 2020 года стоит провести время с близкими людьми и расслабиться. Состояние тревоги не лучший советчик, поэтому важно абстрагироваться от проблем.

Новолуние будет 17 сентября 2020 года в знаке Девы. Для представителей этого знака зодиака предстоит довольно непростой день в эмоциональном плане. Не стоит тратить свои силы на негативные эмоции, лучше направить энергию в позитивное русло.

Астрологи не рекомендуют в этот день браться за новые дела, лучше навести порядок уже в имеющихся. Негативные мысли могут кардинально менять настроение, от них определенно нужно избавиться. Не стоит поддаваться эмоциям, данный день нужно провести в гармонии с собой.

Каждое действие человека влечет за собой определенные последствия, поэтому иногда стоит отпускать ситуацию.

Эмоционально тяжелые дни вызывают у человека чувство тревоги, которому не стоит поддаваться. Астрологи утверждают что нужно наоборот брать во внимание только положительные моменты. Ведь довольно часто бывает, что благодаря стабильности и контролированию эмоций многие проблемы решаются сами по себе. В такие моменты важно разговаривать с близкими людьми и делиться своими переживаниями.

Источник: rsute.ru