Кэшбэк за туры по России! Альбатрос-круиз подберет вам лучшие предложения

КЭШБЭК ЗА ТУРЫ ПО РОССИИ !
21 -28 августа стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма на туры по Российским регионам с перелетом , проживанием.
Для этого мы поможем Вам зарегистрировать Вашу карту «МИР»
программе лояльности на сайте privetmir.ru
Наши туристы смогут получить возврат средств:
При стоимости 25 000 рублей – кэшбек 5000 рублей.
При стоимости 50 000 рублей - кэшбек 10 000 рублей
При стоимости 75 000 рублей - кэшбек 15 000 рублей
Следите за нашими новостями и рассылками, все подробности о бронировании путешествий с кэшбэком появятся на нашем сайте!
Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород, Казань, Калининград, Карелия и Псков, Байкал, Алтай и Кавказ – все эти потрясающие направления вы и ваши туристы смогут приобрести в рамках программы кэшбэка.
Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск