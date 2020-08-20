Кэшбэк за туры по России! Альбатрос-круиз подберет вам лучшие предложения

21 -28 августа стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма на туры по Российским регионам с перелетом , проживанием.

Наши туристы смогут получить возврат средств

КЭШБЭК ЗА ТУРЫ ПО РОССИИ !

21 -28 августа стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма на туры по Российским регионам с перелетом , проживанием.

Для этого мы поможем Вам зарегистрировать Вашу карту «МИР»

программе лояльности на сайте privetmir.ru

Наши туристы смогут получить возврат средств:

При стоимости 25 000 рублей – кэшбек 5000 рублей.

При стоимости 50 000 рублей - кэшбек 10 000 рублей

При стоимости 75 000 рублей - кэшбек 15 000 рублей

Следите за нашими новостями и рассылками, все подробности о бронировании путешествий с кэшбэком появятся на нашем сайте!

Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород, Казань, Калининград, Карелия и Псков, Байкал, Алтай и Кавказ – все эти потрясающие направления вы и ваши туристы смогут приобрести в рамках программы кэшбэка.

Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск