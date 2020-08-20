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Кэшбэк за туры по России! Альбатрос-круиз подберет вам лучшие предложения

09:41 20.08.2020 Фото: Турагентство Альбатрос-круиз
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21 -28 августа  стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма на туры по Российским регионам  с перелетом , проживанием.

Кэшбэк за туры по России! Альбатрос круиз подберет вам лучшие предложения
Наши туристы смогут получить возврат средств

КЭШБЭК ЗА ТУРЫ ПО РОССИИ !

21 -28 августа  стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма на туры по Российским регионам  с перелетом , проживанием.

Для этого мы поможем Вам зарегистрировать Вашу карту «МИР»

программе лояльности на сайте privetmir.ru

Наши туристы смогут получить возврат средств:

При стоимости 25 000 рублей – кэшбек 5000 рублей.
При стоимости 50 000 рублей - кэшбек 10 000 рублей
При стоимости 75 000 рублей - кэшбек 15 000 рублей
Следите за нашими новостями и рассылками, все подробности о бронировании путешествий с кэшбэком появятся на нашем сайте!

Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород, Казань, Калининград, Карелия и Псков,  Байкал, Алтай и Кавказ – все эти потрясающие направления вы и ваши туристы смогут приобрести в рамках программы кэшбэка.

Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск

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