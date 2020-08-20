Магазин "Магия Любви" - интим фитнес

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помогают справиться с проблемой недержания мочи, которая может возникнуть в период менопаузы или после сложных родов.Упражнения могут помочь и при небольших расстройствах женской сферы:болезненных менструациях,выраженном предменструальном синдроме,повышенной сухости влагалища.Считается, что подобные техники положительно влияют на выработку женских гормонов, что особенно важно при коррекции возрастных нарушений, лечении гормонозависимых проблем.













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Пригодятся не только для укрепления мышц, но и поддержания формы.Их легкая обработка и высокое качество гарантирует длительное использование.===============================================================================================================================

Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск