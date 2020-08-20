Аспирин вызывает онкологию

Учёным удалось доказать, что аспирин способен непосредственно влиять на образование злокачественных клеток. Если человек часто употребляет данный лекарственный препарат, то риск существенно растёт.

Учёным удалось доказать, что аспирин способен непосредственно влиять на образование злокачественных клеток

Много лет учёные проводили исследования взаимодействия лекарственных препаратов и возникновения онкологии и людей. Выяснилось, что всем привычный аспирин имеет непосредственное к этому отношение. Также в список попали другие лекарственные препараты. Их бесконтрольный приём как раз приводит к возникновению этого заболевания.

Взаимосвязь аспирина и онкологии

Исследования проводили учёные из США. Возглавлял следственную группу профессор Эндрю Чан. Учёным удалось доказать, что аспирин способен непосредственно влиять на образование злокачественных клеток. Если человек часто употребляет данный лекарственный препарат, то риск существенно растёт.

Учёными доказано, что на 19% увеличивает метастазирование раковых клеток. Около 22% выявляется прогрессивный онкологический процесс. Также была выявлена возрастная категория людей, которая находится в группе риска. Ею оказались пожилые люди. Это связано с их иммунитетом. С возрастом он слабеет и меньше противостоит факторам окружающей среды, или которые попадают в организм извне.

Лекарственные препараты, которые повышают риск возникновения онкологии

Учёные рассказали, как лекарственные средства могут вызвать раковые клетки:

противозачаточные таблетки. Бесконтрольный приём таких препаратов повышают риск на несколько процентов. Перед тем, как назначить то или иное лекарство врач проводит ряд обследований. Далее, основываясь на данных анализов и гормонального фона женщины, в индивидуальном порядке подбирается препарат;

растительные препараты. В 21 веке считается, что фитотерапия является самой безвредной. Однако это далеко не так. В данном факте не учитывается индивидуальная непереносимость человека тех или иных растений, входящих в состав. Именно поэтому фитотерапия является той, которая вызывает аллергию. Учёные сходятся во мнении, что именно некоторые лекарства растительного происхождения могут увеличить риск возникновения онкологических заболеваний; совмещение нескольких препаратов.

В нынешнее время люди реже обращаются к врачу, а в основном занимаются самолечением. При этом они принимают не только один, но и сразу несколько препаратов. Как следствие, канцерогенное действие повышается; канцерогенные лекарственные средства. Ещё в 18 веке было сделано заключение, что химические соединения способны вызывать развитие раковых клеток. Изначально было замечена болезнь у трубочистов. Они каждый день находились под действием дыма и сажи. Дёготь и никотин являются сильными канцерогенами. Они способны вызывать раковые клетки на коже и в лёгких. Красители ткани и бумаги вредны для печени и мочевого пузыря. Также вредными канцерогенами считаются пестициды, пищевые консерванты, мышьяк и плесневые грибы.

Исходя из вышеописанных препаратов, стоит ответственно относиться к их приёму, чтобы избежать неблагоприятных факторов.

Источник: rsute.ru