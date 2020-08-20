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Очень сильная магнитная буря в 4 балла нанесет удар по метеозависимым 20 августа 2020 года: Как минимизировать проблемы со здоровьем?

11:49 20.08.2020 Фото: ФИАН
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Людям, у которых есть хронические заболевания, жизненно необходимо держать под рукой аптечку с нужными лекарствами.

Очень сильная магнитная буря в 4 балла нанесет удар по метеозависимым 20 августа 2020 года: Как минимизировать проблемы со здоровьем?
В ближайшие три дня стоит пить побольше чистой воды, отказаться от кофе и алкоголя

Прогноз магнитных бурь на август 2020 приберег самый сильный удар на середину месяца – что делать при магнитных бурях.

Яблочный Спас 2020 подпортит магнитная буря 20 августа 2020. То есть уже на следующий день после праздника большинство людей ждут боли в суставах, головные боли (вплоть до мигрени), скачки давления, тахикардия и общая слабость, сообщает Главред.

Это будет самая сильная буря месяца. ФИАН оценивает ее в 4 балла (4G), то есть "очень сильная магнитная буря".

Тем, кто следит за своим здоровьем, погулять подольше на Яблочный Спас не получится: чтобы минимизировать проблемы со сном в период метеоударов медики настоятельно рекомендуют ложиться спать пораньше и спать не меньше восьми часов за ночь.
В ближайшие три дня стоит пить побольше чистой воды, отказаться от кофе и алкоголя, заниматься дыхательными упражнениями и чаще гулять (но при этом избегать находиться на улице в периоды активного Солнца, то есть в полуденные часы).

Людям, у которых есть хронические заболевания, жизненно необходимо держать под рукой аптечку с нужными лекарствами.

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