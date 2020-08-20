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Когда открывается охота на пернатую дичь в Новосибирской области?

08:15 20.08.2020 Фото: pixabay.com
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Сроки охоты в этом году на водоплавающую дичь установлены с 29 августа по 15 ноября 2020 года, на боровую дичь с 29 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Когда открывается охота на пернатую дичь в Новосибирской области?
Охота на пернатую дичь начнется в Новосибирской области на неделю раньше

Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется на неделю раньше запланированного – с 29 августа. Соответствующий проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 13.04.2015 № 142-п» был одобрен на внеочередном заседании областного Правительства, которое 18 августа провел первый заместитель Председателя Правительства региона Владимир Знатков.
Данное изменение сроков охоты особенно актуально в связи с тем, что весенняя охота была запрещена в связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции. Напомним, что соответствующее Постановление Правительства региона № 112-п «О введении на территории Новосибирской области запрета охоты» было принято в апреле 2020 года.

Как доложил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, изменение сроков охоты с 5 сентября на 29 августа связано с увеличением численности водоплавающей и боровой дичи на территории региона. Также основанием для принятия решения стали экспертные заключения Западно-Сибирского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» и ФГБОУ «Новосибирский государственный аграрный университет».

Таким образом, сроки охоты в этом году на водоплавающую дичь установлены с 29 августа по 15 ноября 2020 года, на боровую дичь с 29 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Проект постановления был одобрен на заседании Правительства Новосибирской области.

Источник: nso.ru

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От редакции

Ждете сезон? Много убиваете птичек?

Аноним, 20 августа 2020 08:21
Если охотники по дороге на охоту зайдут проголосовать?

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