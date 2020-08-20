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Вот-вот откроют фитнес-центры в Бердске и Новосибирске

08:30 20.08.2020 Фото: pixabay.com
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Если коллеги договорятся о том, что будут строго выполнять все санитарные меры, в том числе дополнительные, подтверждаю, что с понедельника мы такое решение примем, – подчеркнул Андрей Травников

Вот вот откроют фитнес центры в Бердске и Новосибирске
о оценкам Всемирной организации здравоохранения, тренажёрные залы и фитнес-центры – это зоны повышенной опасности заражения коронавирусной инфекцией

Губернатор в рамках рабочей поездки в Краснообск посетил спортивные объекты рабочего посёлка – как уже действующие, так и строящиеся. В ходе поездки депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Подойма, а также жители Краснообска задали главе региона вопрос о том, когда будут вновь открыты двери фитнес-центров и фитнес-клубов, закрытые в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Подойма подчеркнул, что этот вопрос актуален не только для Краснообска – для всей Новосибирской области.
Андрей Травников пояснил, что при соблюдении определённых санитарно-эпидемических норм есть возможность решить эту задачу. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, тренажёрные залы и фитнес-центры – это зоны повышенной опасности заражения коронавирусной инфекцией. «Но если руководители, владельцы этих организаций готовы взять на себя ответственность по выполнению дополнительных обязательств, то, возможно, после 24 августа, мы будем готовы пойти на решение по возобновлению работы фитнес-индустрии. Сегодня по моему поручению первый заместитель Губернатора Юрий Петухов встречается с руководителями спортивных и фитнес-организаций. Если коллеги договорятся о том, что будут строго выполнять все санитарные меры, в том числе дополнительные, подтверждаю, что с понедельника мы такое решение примем», – подчеркнул Губернатор.

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, сегодня в фитнес-индустрии региона работает около 400 предприятий, из них около 60 имеют залы размером более 800 квадратных метров. Специалисты минпромторга изучили опыт других регионов – многие ориентировались на квадратуру залов или на количество занимающихся людей. Сегодня действует рекомендация Роспотребнадзора о том, что на 4 кв. м. может заниматься 1 человек. Средняя единовременная загрузка фитнес-клубов до пандемии была на уровне от 25 до 40 процентов. Поэтому рекомендация Роспотребнадзора выполнима для большинства фитнес-предприятий региона.

Источник: nso.ru

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