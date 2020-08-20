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Общество / Стиль жизни

Сенсация: Светлана Лобода показала фото с обеими дочерьми

16:02 20.08.2020 Фото: instagram.com
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Мои дочери - мое лучшее творение?“, - трогательно высказалась Светлана.

Сенсация: Светлана Лобода показала фото с обеими дочерьми
Мои дочери - мое лучшее творение

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас живет в России, очаровала Сеть свежей фотографией с подросшими дочерьми.

Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка разместила семейный кадр, где она в одной руке держит 2-летнюю Тильду, а другой рукой обнимает за плечи 9-летнюю Евангелину. Звездная мама и ее девочки позируют на фоне заката, моря и гор во время отдыха в Греции. Отметим, что лицо Тильды Лобода до сих пор скрывает от общественности.

“Есть тонкая нить между мамой и детьми - она не рвется от расстояний и времени... и где бы я ни была, что бы я не делала - я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери - мое лучшее творение?“, - трогательно высказалась Светлана.

Источник: bigmir.net

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