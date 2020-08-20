Сенсация: Светлана Лобода показала фото с обеими дочерьми

Мои дочери - мое лучшее творение

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас живет в России, очаровала Сеть свежей фотографией с подросшими дочерьми.

Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка разместила семейный кадр, где она в одной руке держит 2-летнюю Тильду, а другой рукой обнимает за плечи 9-летнюю Евангелину. Звездная мама и ее девочки позируют на фоне заката, моря и гор во время отдыха в Греции. Отметим, что лицо Тильды Лобода до сих пор скрывает от общественности.

“Есть тонкая нить между мамой и детьми - она не рвется от расстояний и времени... и где бы я ни была, что бы я не делала - я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери - мое лучшее творение?“, - трогательно высказалась Светлана.

Источник: bigmir.net