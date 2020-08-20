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Марс и Фобос: NASA опубликовало уникальные фотографии Фобоса

09:15 20.08.2020 Фото: wikimedia.org
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11-километровый Фобос является астероидом, который угодил в гравитационную ловушку Марса.

Марс и Фобос: NASA опубликовало уникальные фотографии Фобоса
Фобос является одним из самых таинственных объектов Солнечной системы

Луна Марса Фобос является одним из самых таинственных объектов Солнечной системы — говорят специалисты NASA, представившие новые фотографии загадочного марсианского спутника. Об этом, со ссылкой на материалы Национального аэрокосмического агентства США, пишет издание "Популярная Механика".

Ученые NASA показали снимки, которые на Землю передает научно-исследовательский межпланетный зонд Mars Odyssey — этот аппарат находится на орбите Марса уже почти девятнадцать лет. Столь долгий срок делает аппарат рекордсменом по продолжительности активности на орбите другой планеты.

Аппарат Mars Odyssey оборудован тепловизором, который позволяет ему считывать температуру Фобоса — на одном из опубликованных снимков видно, что луна Марса может менять степень нагрева поверхности в значительных пределах. К примеру, температура Фобоса падает во время лунных затмений, когда Красная планета полностью перекрывает поток солнечного света. Самая высокая температура, соответственно, наблюдается в те периоды, когда Фобос остается освещенным максимально долго. Спутник, при этом, может прогреваться до 27 градусов Цельсия.

Ранее считалось, что 11-километровый Фобос является астероидом, который угодил в гравитационную ловушку Марса. Но сегодня среди ученых доминирует другая гипотеза происхождения марсианской луны — предполагается, что Фобос оказался на марсианской орбите в результате некоего грандиозного катаклизма, который произошел на Марсе в далеком прошлом.

Источник: planet-today.ru

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