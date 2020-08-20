Покажите секс! Лучшие советские фильмы с откровенными сценами

Самая же красивая интимная сцена, по мнению экспертов, принадлежит фильму «Зимняя вишня», причем обнаженное тело можно увидеть уже с самых первых его минут.

Существует мнение, что в Советском Союзе фильмы имели очень скромный характер

Существует мнение, что в Советском Союзе фильмы имели очень скромный характер из-за действующей в стране строгой цензуры. Однако, как пишет iReactor, это не совсем так. И в те времена снимали фильмы, в которых показывали интимные сцены.

Так, пожалуй, одним из самых известных таких фильмов является «Интердевочка» с Еленой Яковлевой в главной роли. При этом здесь не только демонстрируются откровенные сцены, но и в целом картина посвящена жизни жриц любви, что очень смело для кинематографа того времени.

Самые же смелые интимные сцены показаны в «Маленькой Вере». Можно даже сказать, что этот фильм фактически и открыл дорогу к раскрепощению советского кинематографа.

Также следует отметить и картину «Андрей Рублев», где режиссер Андрей Тарковский, снимая сцену празднования ночи Ивана Купалы запечатлел групповую обнаженку. Кстати, этот фильм был снят еще в 1966 году, но по ряду причин в широкий прокат попал только в 1987 году.

Большое количество откровенных интимных сцен можно увидеть и в мини-сериале «Сибириада».

Самая же красивая интимная сцена, по мнению экспертов, принадлежит фильму «Зимняя вишня», причем обнаженное тело можно увидеть уже с самых первых его минут.

Источник: planet-today.ru