Это стоит попробовать! 5 новинок в стоматологии для голливудской улыбки

Прогресс не стоит на месте, и стоматология не исключение

Прогресс не стоит на месте, и стоматология не исключение. Каждый год появляются методики лечения или коррекции, качественно превосходящие всё, что было до этого. Какие новинки сейчас позволяют улыбаться чаще и с большим удовольствием, рассказывает Луиза Автандилян, стоматолог и главный врач стоматологической клиники.

Плазмолифтинг

Что это: Плазмолифтинг — революция в лечении воспалительных и атрофических заболеваний полости рта. Пациенту с помощью инъекций вводят в мягкие ткани его собственную плазму крови, обогащенную тромбоцитами. Процедура на уровне клеток запускает мощную регенерацию, даёт устойчивые результаты.

Плазмолифтинг помогает победить любые воспалительные процессы в ротовой полости, убрать кровоточивость, болезненность дёсен, уменьшить подвижность зубов, устранить неприятный запах, ускорить заживление ран. Процедура будет полезна при подготовке к хирургическим вмешательствам, к примеру установке имплантов, и в процессе восстановления после них. Для полноценного лечения требуется курс из 3 процедур. Промежуток между ними зависит от индивидуальных особенностей пациента, в среднем это 8-9 дней.

Обратите внимание: При плазмолифтинге исключена возможность отторжения, развития аллергии или инфицирования. Однако он противопоказан при беременности и в период лактации, обострении хронических заболеваний внутренних органов, диабете, проблемах с эндокринной системой, наличии вирусных, грибковых или онкологических заболеваний, проблемах со свертываемостью крови и непереносимости гепарина. За сутки до посещения клиники стоит отказаться от жирной и жареной пищи, много пить и не употреблять алкоголь.

Цена: Стоимость одной процедуры — от 3 до 10 тысяч рублей.

Элайнеры

Что это: Элайнеры — особые капы для исправления прикуса. Появились сравнительно недавно и быстро завоевали популярность из-за удобства использования и незаметности. В отличие от брекетов, которые фиксируются на каждый зуб, элайнеры изготавливаются на всю челюсть.

Носить элайнеры нужно постоянно. Пациент снимает их только для гигиенических процедур и в момент приема пищи. Курс разбит на несколько этапов, раз в две недели элайнеры меняются на новые, учитывающие предыдущие корректировки зубов.

Обратите внимание: Подходят элайнеры не всем. С их помощью можно исправить только незначительные проблемы с прикусом. Длительность лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента. В среднем оно занимает около года.

Цена: От 100 до 300 тысяч рублей.

Виниры

Что это: Тонкие накладки, которые закрывают внешнюю поверхность зубов. По сути виниры — современная и красивая альтернатива коронок. Решают сразу несколько проблем: корректируют размер и форму, убирают щели, позволяют забыть о потемнениях, с которыми не справится отбеливание. Цвет накладок вы можете выбрать из предложенной палитры.

Терапевтические виниры делают из композитных материалов, ортопедические — из керамики. Композитные при правильном уходе можно носить около 5 лет, керамические — 30 и больше. Отсюда разница в цене. Также есть разница и в процессе установки. Композитные виниры устанавливаются сразу, за одно посещение, прямо в полости рта. Керамические делаются по индивидуальным слепкам и только потом наносятся на зубы, поэтому клинику нужно посетить два раза. В обоих случаях зубы предварительно обтачиваются.

Обратите внимание: Противопоказаний для виниров немного — возраст до 18 лет, наличие крупных пломб, отсутствие большого количества жевательных зубов или их разрушенные внутренние стенки. Три из четырёх этих пунктов легко можно решить в той же клинике, где вы устанавливаете накладки.

Цена: Композитные виниры стоят 5 тысяч рублей за зуб, но требуют тщательного ухода, могут окрашиваться от пищи. Керамические надёжны и долговечны, поэтому обойдутся дороже — 20-40 тысяч рублей за зуб.

Люминиры

Что это: Их часто называют «голливудскими винирами». Благодаря новейшим технологиям мечта об идеальной улыбке на долгие годы без болезненных процедур для многих стала реальностью.

Это тонкие пластины, которые наклеивают на поверхность зубов. В отличие от виниров не требуют предварительной обточки, быстро меняются или снимаются. Помогают решить незначительные проблемы с прикусом или нейтрализовать лёгкие косметические дефекты, для серьёзного лечения и коррекции не подходят.

Обратите внимание: Перед установкой люминиров нужно обследовать зубы и при необходимости пройти лечение. Срок службы у них долгий, до 30 лет.

Цена: Из-за надёжности цена на люминиры высока и начинается от 50 тысяч рублей за один зуб.

Холодное щадящее отбеливание

Что это: Холодное отбеливание зубов часто называют щадящим: здесь используется не ультрафиолетовые, а галогенные или LED-лампы, поэтому зубы не нагреваются, нет неприятных и болезненных ощущений. В отличие от домашнего отбеливания эффект достигается за одну процедуру.

Услуга поможет: любителям чая, кофе, других красящих напитков и продуктов, курильщикам, обладателям желтоватых от природы зубов и людям, чей цвет эмали изменился из-за лекарств. Перед процедурой необходимо решить проблемы со здоровьем зубов и полости рта. И помнить, что отбеливать можно только натуральную эмаль.

Обратите внимание: Холодное отбеливание нельзя проводить до 16 лет, при беременности и в период лактации, при наличии аллергии на вещества, входящие в состав кислородного геля. Также оно противопоказано людям с сахарным диабетом, патологической стираемостью зубов или онкологическими заболеваниями.

Цена: Стоимость данного отбеливания довольно привлекательная — от 5 тысяч рублей за процедуру.

Источник: aif.ru