Знаете столицу Хакасии? ВЦИОМ проверил знания географии у россиян

Наиболее сложным для россиян оказался вопрос о самом раннем геологическом периоде в истории Земли. Правильный ответ дали лишь 7% участников опроса.

ВЦИОМ проверил знания жителей РФ о морях, материках и странах

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследование, приуроченное ко Дню географа, который отмечается в РФ 18 августа, сообщается на сайте центра.

Как уточняется, ВЦИОМ проверил знания жителей РФ о морях, материках и странах. Выяснилось, что базовые географические знания лучше других сохранили граждане с высшим образованием и недавние выпускники школ.

Наиболее сложным для россиян оказался вопрос о самом раннем геологическом периоде в истории Земли. Правильный ответ дали лишь 7% участников опроса. Кроме того, только 16% россиян смогли правильно выбрать из предложенного списка страну, которая не входит в число крупных экспортеров природного газа.

Как выяснилось, треть опрошенных знают о крупнейшем месторождении железной руды в Курске. 38% россиян правильно выбрали из списка стран Индонезию, отвечая на вопрос о наибольшей доле детей и подростков в численности населения.

Столицу Хакасии из четырёх предложенных городов смогли верно определить более 60% участников исследования.

Источник: aif.ru