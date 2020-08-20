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На какие жертвы готовы идти россияне ради очень высокой зарплаты

09:00 20.08.2020 Фото: torange.biz
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36% респондентов отметили, что предпочтут спокойную работу с невысокой ответственностью и средним доходом. 7% опрошенных скорее согласятся на небольшую зарплату, если ответственность будет минимальной.

На какие жертвы готовы идти россияне ради очень высокой зарплаты
Также россияне рассказали, что хотели бы изменить в своей работе

48% граждан РФ готовы брать на себя большую ответственность и много трудиться ради высокой зарплаты, свидетельствуют данные опроса жителей страны на портале Роструда «Работа в России».

36% респондентов отметили, что предпочтут спокойную работу с невысокой ответственностью и средним доходом. 7% опрошенных скорее согласятся на небольшую зарплату, если ответственность будет минимальной.

Также россияне рассказали, что хотели бы изменить в своей работе. 40% опрошенных проголосовали за изменение системы премирования, треть россиян пожелали, чтобы место работы находилось ближе к дому, а еще 10% предпочли бы перейти на удаленный формат.

Также опрос показал, что 64% россиян не отказались бы от профессиональной деятельности, если бы у них была возможность не работать. 36% отметили, что в таком случае предпочли бы заниматься домашними делами.

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