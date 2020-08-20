Маленькая 6- летняя дочь Пугачевой и Галкина провела урок математики

На коротких видеокадрах Лиза Галкина объяснила папе, как нужно считать.

Сообразительная малышка не перестает удивлять поклонников своими способностями

Сообразительная малышка не перестает удивлять поклонников своими способностями.

Одна из самых популярных пар российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин в 2013 году стали родителями двойняшек. Звездные родители сейчас воспитывают двух шестилетних наследников – Лизу и Гарри. Прекрасные дети Примадонны вмиг стали любимцами народа, они поражают своей искренностью и смышленостью.

В этот раз белокурая девочка провела урок математики своему отцу Максиму Галкину. Соответствующее видео появилось на одной из фан-страничек Лизы.



На коротких видеокадрах дочка Пугачевой объяснила папе, как нужно считать.

Лиза Галкина была облачена в белый сарафанчик в рустикальном стиле, а голову девочки украсили две косички с бантиками.

Пользователи Сети, увидев публикацию, пришли в настоящий восторг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Весёлый счёт от Лизочки #лизагалкина #считаем Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily) 18 Авг 2020 в 1:27 PDT

«Елизавета — это просто чудо, смотришь на нее и настроение поднимается сразу», «Лапочка», «Умничка», «Я не знаю, что эта девочка будет делать в школе, такая умничка, такая энергетика идет от нее положительная», - пишут фолловеры.

Источник: showbiz.clutch.ua