Маленькая 6- летняя дочь Пугачевой и Галкина провела урок математики

Сообразительная малышка не перестает удивлять поклонников своими способностями.
Одна из самых популярных пар российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин в 2013 году стали родителями двойняшек. Звездные родители сейчас воспитывают двух шестилетних наследников – Лизу и Гарри. Прекрасные дети Примадонны вмиг стали любимцами народа, они поражают своей искренностью и смышленостью.
В этот раз белокурая девочка провела урок математики своему отцу Максиму Галкину. Соответствующее видео появилось на одной из фан-страничек Лизы.
Лиза Галкина была облачена в белый сарафанчик в рустикальном стиле, а голову девочки украсили две косички с бантиками.
Пользователи Сети, увидев публикацию, пришли в настоящий восторг.
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«Елизавета — это просто чудо, смотришь на нее и настроение поднимается сразу», «Лапочка», «Умничка», «Я не знаю, что эта девочка будет делать в школе, такая умничка, такая энергетика идет от нее положительная», - пишут фолловеры.
Источник: showbiz.clutch.ua
Не то слово. В десять лет она с отличием закончит школу.Через год МГУ,параллельно став мастером спорта,певицей,художником и т.д. В 15 летзаработает свой первый миллиард.......тьНе смешно уже