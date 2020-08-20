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Гороскоп от Павла Глобы на четверг 20 августа

00:07 20.08.2020 Фото: pxhere.com
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Это удачный день для того, чтобы реализовать хотя бы один маленький шаг, который приблизит вас к заветной мечте.

Гороскоп от Павла Глобы на четверг 20 августа
Четверг принесет награду Овнам, которые в последние дни боролись за свое место под солнцем

Гороскоп на четверг, 20 августа 2020 года, советует Рыбам контролировать собственные эмоции. Водолеям желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством.

Это удачный день для того, чтобы реализовать хотя бы один маленький шаг, который приблизит вас к заветной мечте.

Овен

Четверг принесет награду Овнам, которые в последние дни боролись за свое место под солнцем. Даже небольшая победа подарит представителям знака спокойствие. Семейным Овнам стоит ожидать счастливого события или известие от родных.

Телец
Подходите со скептицизмом к финансовым предложениям и не позволяйте впутать себя в авантюру. В случае сомнений, дайте себе время все тщательно обдумать и не принимайте поспешных решений.

Близнецы
Ваши колебания в отношении любовных дел могут существенно повлиять на производительность. Если не хотите долго раздумывать над вероятными сценариями – действуйте прямолинейно. Например, спрашивайте, если сомневаетесь. Это поможет вам объективнее оценивать реальность.

Рак
Выбирайте окружение в котором вам комфортно и которое не давит на вас. Особенно это касается вечера. Не стоит выделять слишком много времени на разговоры с людьми, которые считают, что могут оценивать вас или давать советы, которых вы не просите.

Лев

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попытаться приняться доделывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Дева
В любовной сфере вы можете почувствовать дикую страсть, однако для рискованных или необдуманных амурных авантюр этот день пойти не лучше.

Весы
Весь день будет очень насыщенным и динамичным. На работе вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего финансового положения.

Скорпион
Если же вы заждались перемен в личной жизни, то есть большая вероятность, что сможете начать действовать именно сегодня. Однако на работе стоит быть очень внимательным, ведь вас могут ждать неприятные изменения именно из-за вашей растерянности. Поэтому усердно выполняйте свои задачи и поддерживайте дружеские отношения с коллегами.

Стрелец

Стрельцам сегодня нельзя быть пассивными. Возьмите от этого дня все, что только в ваших силах, а их у вас накопился немалый запас. Однако старайтесь не суетиться – подходите ко всему творчески.

Козерог
Рискованные сделки имеют шансы навлечь беды в виде юридических проблем и потери средств. Высока вероятность встретить важного человека, который в дальнейшем внесет существенные коррективы в вашу жизнь.

Водолей
Водолеям сегодня желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством. Также можете заняться составлением плана действий на последующие дни.

Рыбы
В этот день вы будете очень импульсивны, поэтому старайтесь контролировать собственные эмоции и не делать поспешных решений или выводов, которые могут негативно сказываться на будущем.

Источник: khersonline

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