Гороскоп от Павла Глобы на четверг 20 августа

Гороскоп на четверг, 20 августа 2020 года, советует Рыбам контролировать собственные эмоции. Водолеям желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством.
Это удачный день для того, чтобы реализовать хотя бы один маленький шаг, который приблизит вас к заветной мечте.
Овен
Телец
Подходите со скептицизмом к финансовым предложениям и не позволяйте впутать себя в авантюру. В случае сомнений, дайте себе время все тщательно обдумать и не принимайте поспешных решений.
Близнецы
Ваши колебания в отношении любовных дел могут существенно повлиять на производительность. Если не хотите долго раздумывать над вероятными сценариями – действуйте прямолинейно. Например, спрашивайте, если сомневаетесь. Это поможет вам объективнее оценивать реальность.
Рак
Выбирайте окружение в котором вам комфортно и которое не давит на вас. Особенно это касается вечера. Не стоит выделять слишком много времени на разговоры с людьми, которые считают, что могут оценивать вас или давать советы, которых вы не просите.
Лев
Дева
В любовной сфере вы можете почувствовать дикую страсть, однако для рискованных или необдуманных амурных авантюр этот день пойти не лучше.
Весы
Весь день будет очень насыщенным и динамичным. На работе вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего финансового положения.
Скорпион
Если же вы заждались перемен в личной жизни, то есть большая вероятность, что сможете начать действовать именно сегодня. Однако на работе стоит быть очень внимательным, ведь вас могут ждать неприятные изменения именно из-за вашей растерянности. Поэтому усердно выполняйте свои задачи и поддерживайте дружеские отношения с коллегами.
Стрелец
Козерог
Рискованные сделки имеют шансы навлечь беды в виде юридических проблем и потери средств. Высока вероятность встретить важного человека, который в дальнейшем внесет существенные коррективы в вашу жизнь.
Водолей
Водолеям сегодня желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством. Также можете заняться составлением плана действий на последующие дни.
Рыбы
В этот день вы будете очень импульсивны, поэтому старайтесь контролировать собственные эмоции и не делать поспешных решений или выводов, которые могут негативно сказываться на будущем.
Источник: khersonline