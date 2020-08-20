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Ожившая в морге после операции онкобольная скончалась

08:45 20.08.2020 Фото: pixabay
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Врачи констатировали смерть 81-летней пациентки и отправили ее в морг, но там женщина очнулась. Позже ее перевели в Курскую областную клиническую больницу.

Ожившая в морге после операции онкобольная скончалась
Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины
Пожилая женщина из Курской области, которая очнулась в морге после того, как врачи констатировали ее смерть, скончалась в областной больнице, сообщает региональная администрация.
Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины.
Об инциденте в Горшеченской центральной районной больнице написали на днях местные СМИ. Как выяснилось, врачи констатировали смерть 81-летней пациентки и отправили ее в морг, но там женщина очнулась. Позже ее перевели в Курскую областную клиническую больницу, ее состояние оставалось тяжелым. Как уточнил представитель администрации, она умерла накануне поздно вечером.
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