Что обязательно нужно успеть сделать на Марины-Пимены 20 августа 2020. Традиции, приметы и именинники дня

В четверг, 20 августа, православные почитают память двух святых – Марина Кесарийского и преподобного Пимена Многоболезненного. В народе этот день прозвали Марины-Пимены.

Мученик Марин проживал в Кесарии Палестинской, в III веке и был родом из знатной римской семьи. Он поддался гонениям за исповедование христианства, как и большинство других святых. За разрушение языческих идолов Марин был обезглавлен.

Преподобный Пимен проживал в XII-XIII веках и был русским подвижников. Родители в раннем возрасте отнесли его в Киево-Печерский монастырь, где он во взрослом возрасте принял монашеский постриг. С детства Пимен был очень болезненным ребенком, и обрел исцеление только в момент своей смерти, который пришелся на 20 августа. Перед смертью Пимена в монастыре случилось чудо: над церковью явилось изображение трех огненных столпов. После этого видения преподобный Пимен обрел исцеление, обошел весь монастырь и простился с братией.

Наши предки в это время традиционно собирали последний урожай малины, угощали нуждающихся яблоками и пирогами, и по аистам гадали об осени.

День Марины-Пимены считался началом золотой осени и ухода теплого лета. На Руси в этот день принято было заканчивать собирать малину, а хозяйки пекли традиционный малиновый пирог.

Также в этот день особо почитали аистов, считая их покровителями материнства, дома и семейного счастья.

Народные приметы 20 августа

Утренний туман после восхода солнца рассеивается достаточно быстро – будет хорошая погода.

Мало облаков на небе – к прохладной погоде.

Если 20 августа вода в реке пенится – скоро начнется дождь.

Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень.

Пауки бросают паутину и прячутся, значит погода ухудшится.

На закате до первых звезд слышно много петухов – к хорошей погоде.

Именины 20 августа отмечают: Александр, Алексей, Иван, Афанасий, Петр, Михаил, Ян, Елисей, Дмитрий, Дементий, Василий.