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Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина

09:45 20.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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До 1 сентября остались считанные дни. Эти деньги оказались бы хорошей поддержкой перед началом учебного года, считают российские мамы и папы.

Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина
По 10 000 руб. на ребенка - не лишние деньги для семьи
Сюжет: Все пособия Путина
Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина

Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от ПутинаВыплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 годаЕщё 267 новостей

Сегодня уже 20 августа. До 1 сентября остались считанные дни. Родители всей страны ждут, когда им на счета придут по 10 000 рублей на каждого ребенка за август. Эти деньги оказались бы хорошей поддержкой перед началом учебного года, считают российские мамы и папы.

Напомним, в июне и июле 2020 год Владимир Путин распорядился о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка в российской семье.Правда, в июне деньги получили все дети от 3 до 16 лет, а в июле - все дети от рождения до 16 лет. Некоторые семьи смогут получить самое огромное пособие в августе.

Но это касается лишь тех семей, которые еще не успели подать заявление на единовременную выплату в начале лета. Это нужно успеть сделать до 30 сентября. В противно случае деньги "сгорят".

Если родители до сих пор не получили выплату за июнь и июль от Владимира Путина, им выплатят дважды по 10 000 рублей за июнь и июль на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет и от 0 до 16 лет. Еще по 15 000 рублей получат семьи с детьми, которым исполнится 3 года до 1 октября.

Существует общие правила, на основании которых можно рассчитывать на президентские выплаты. Это должны быть граждане Российской Федерации, проживающие на территории РФ, чьи дети тоже являются гражданами РФ. Пособие положено и для усыновленных детей. Деньги придут на детей, которые родились после 11 мая 2004 года, но по 30 июня 2020 года.

Подать заявление можно через портал госуслуги, МФЦ, ПФР. Для того чтобы заполнить заявление, понадобится СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка, а также реквизиты банковской карты, куда и придут деньги.

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