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Гороскоп на 20 августа от Павла Глобы: у Близнецов нелегкий день, а Львы уже к вечеру выдохнут с облегчением

08:52 20.08.2020 Фото: Pikist
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Гороскоп на четверг, 20 августа 2020 года, обещает непростой день для тех, кто привык не торопиться. Этот день от всех потребует максим собранности, а в некоторых случаях и молниеносных решений. Тому, кто не привык мгновенно реагировать, придется туго.

Гороскоп на 20 августа от Павла Глобы: у Близнецов нелегкий день, а Львы уже к вечеру выдохнут с облегчением
У Рыб сегодня будет немного скандальное настроение

Овен

Овны сейчас переживают нелегкий период в личной жизни, связанный с трудным выбором. Делать его все равно придется. И возможно, чем раньше, тем лучше. Решайтесь, вы сразу почувствуете облегчение.

Телец

Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: Павел Глоба предвидит для Близнецов суетливый день, а Львам сулит приятный вечер

У Тельцов наметились проблемы со здоровьем. Вам нужно немедленно отложить все дела и взяться за восстановление. Организм вам сам подскажет, что ему нужно, однако в первую очередь нужно повысить двигательную активность.

Близнецы

Близнецам выпадет сегодня нелегкий день. Вам придется закрыть собой целое направление работы. Несмотря на такой активный день, постарайтесь вечером отвлечься от всего и отдохнуть в одиночестве.

Рак

Раки сегодня будут на пике очарования. Вы можете увлечь даже того, о ком и не мечтали. Грех было бы не воспользоваться таким моментом и не попытаться заполучить того, кто нужен вам.

Лев

Львам принесет облегчение вторая половина дня. В первой даже не надейтесь на то, что вам удастся хотя бы на миг перевести дыхание. Проблемы начнут вас одолевать с самого утра. Однако все удачно решится, и вечер вы встретите в умиротворенном состоянии.

Дева

Девы сегодня будут на пике своих умственных способностей. Хорошо бы в этот день пройти собеседование с рекрутером перспективной компании или хотя бы блеснуть сообразительностью на работе перед руководством. Премию вам может и не выпишут, однако на заметку возьмут.

Весы

Весам нестерпимо захочется прогулять работу. Гоните от себя прочь такие желания, особенно теперь, когда вакансий мало, а безработных много. А вот вечером после работы позвольте себе оттянуться где-нибудь с хорошей компанией.

Скорпион

Скорпионы в последнее время наломали немало дров в отношениях с близкими людьми, и сегодня вам может показаться, что добрые отношения уже не восстановить. Возьмите паузу в отношениях. Судьба сама все решит за вас.

Стрелец

У Стрельцов катастрофически не хватает времени на себя. Вам пора немного притормозить и хорошо поразмыслить, что для вас первично: вечная гонка по кругу или личное счастье. Если второе, то нужно немедленно свалить с себя часть работы и для начала хоть отоспаться.

Козерог

Козероги проведут обычный день на работе, который плавно перейдет в тихий семейный вечер. В этот день вам лучше никуда не ходить, а засесть на террасе или на балконе с родным человеком и тихонько наблюдать, как садится солнце, попивая прохладное вино.

Водолей

Водолеям нужно вспомнить о том, что у них есть обязательства перед близкими людьми. В последнее время вы слишком увлеклись обустройством своей зоны комфорта, забыв о том, что есть люди, которые остро в вас нуждаются.

Рыбы

У Рыб сегодня будет немного скандальное настроение. Вам непременно захочется с кем-то повздорить, кому-то доказать, что он неправ, или указать на чью-то ошибку. Такое настроение случается у всех. Старайтесь все-таки не испортить отношения с тем, кто вам дорог.

Источник: today

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