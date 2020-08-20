Главная ошибка при мойке автомобиля, из-за которой ломаются датчики парковочного радара

Время от времени приходится слышать, что у того или иного автомобилиста после мойки машины начинаются проблемы с парктроником. Датчики начинают работать со сбоями, а иногда вообще полностью выходят из строя.
Скорее всего, сотрудник автомойки направил мощную струю воды на бампер автомобиля. Из-за этого вышли из строя датчики электронного прибора.
К сожалению, такие ситуации не так уж и редки. Особенно, если пользоваться услугами непроверенной автомойки с неквалифицированным персоналом.
Но даже если мыть машину самостоятельно, датчики парктроника тоже можно случайно повредить. Поэтому при мойке машины нужно всегда помнить о них.
Кроме того, не забывайте регулярно проверять работоспособность датчиков. Этим вы избежите разнообразных проблем, которые возникают при ДТП.
Источник: today