Главная ошибка при мойке автомобиля, из-за которой ломаются датчики парковочного радара

Вряд ли найдется водитель, который усомнится в полезности парковочного радара. Это очень распространенный помощник автомобилистов. Однако, его датчики часто выходят из строя при мойке автомобиля. Почему?

Не забывайте регулярно проверять работоспособность датчиков

Время от времени приходится слышать, что у того или иного автомобилиста после мойки машины начинаются проблемы с парктроником. Датчики начинают работать со сбоями, а иногда вообще полностью выходят из строя.

Скорее всего, сотрудник автомойки направил мощную струю воды на бампер автомобиля. Из-за этого вышли из строя датчики электронного прибора.

К сожалению, такие ситуации не так уж и редки. Особенно, если пользоваться услугами непроверенной автомойки с неквалифицированным персоналом.

Но даже если мыть машину самостоятельно, датчики парктроника тоже можно случайно повредить. Поэтому при мойке машины нужно всегда помнить о них.

Кроме того, не забывайте регулярно проверять работоспособность датчиков. Этим вы избежите разнообразных проблем, которые возникают при ДТП.

Источник: today