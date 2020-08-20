Видео из заминированного суда: Кинологов ждут полицейские и пожарные 20 августа 2020 года в Бердске

Полицейские вызвали кинолога с натасканной на взрывчатку собакой, чтобы проверить помещения горсуда на предмет бомбы. Обученная собака приедет около 11 часов дня.

Сообщение о минировании поступило около 8.20 утра

Утром 20 августа в Бердский городской суд снова поступило сообщение о минировании здания. Об том сразу же сообщили в полицию. Напомним, что 13 августа аналогичное сообщение о заминировании уже поступало в городской суд Бердска. Силовики и сотрудники суда действовали по отработанной схеме.

Как сообщает корреспондент "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, примерно в 8.30 сотрудников суда и посетителей вывели из здания. Его оцепили. Полицейские вызвали кинолога с натасканной на взрывчатку собакой, чтобы проверить помещения горсуда на предмет бомбы. Обученная собака приедет около 11 часов дня.

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