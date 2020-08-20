Не разлил ни капли из стоящего стакана с водой на крыше авто при движении лучший водитель такси Алексей Черников

Лучшим водителем такси-2020 в Новосибирской области стал Алексей Черников, который примет участие в финальном этапе конкурса в г. Сочи. Второе место было присуждено Наталье Сафиулиной , третье место – Андрею Василенко.

В Новосибирской области выбрали лучшего водителя такси

21 новосибирский водитель такси стал участником регионального этапа III Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2020», прошедшего при поддержке областного минтранса. По итогам двух теоретических и одного практического этапов победителем стал Алексей Черников.

Начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий отметил, что одна из основных задач конкурса – популяризация легального таксомоторного рынка, на котором работают настоящие профессионалы. Поэтому основное условие конкурса – наличие у водителя разрешения на перевозку пассажиров и багажа.

В ходе теоретических этапов у водителей такси проверили знания ПДД, истории региона, законодательства о такси, а также основ устройства автомобиля, оказания первой помощи при ДТП и обеспечения безопасных условий в такси. На автодроме состоялась практическая часть соревнований: водители такси продемонстрировали представителям жюри навыки скоростного маневрирования, установки детского кресла и плавности вождения. При проведении конкурса на плавность вождения на крышу автомобиля был поставлен стакан воды, поэтому перед участниками ставилась задача максимально аккуратно преодолеть дистанцию, оставив емкость полной. Из 21 участника конкурса только один водитель такси разбил стакан.

В состав конкурсной комиссии вошли представители ГИБДД, регионального минтранса и Общественного совета по развитию такси. Лучшим водителем такси-2020 в Новосибирской области стал Алексей Черников, который примет участие в финальном этапе конкурса в г. Сочи. Второе место было присуждено Наталье Сафиулиной (победитель регионального этапа конкурса в Новосибирской области в 2019 году), третье место – Андрею Василенко.