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Антисептики и оборудование для дезинфекции купит власть для школ Бердска и региона

12:00 20.08.2020 Фото: pexels.com
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Правительство региона направит образовательным организациям на профилактику коронавиурса около 162 млн рублей.

Антисептики и оборудование для дезинфекции купит власть для школ Бердска и региона
Список "санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей" тоже конкретизирован. Теперь в него входят медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки

На создания безопасных условий организации работы образовательных организаций в 2020/2021 учебном году в связи с сохранением рисков распространения короновирусной инфекции (COVID-19) из резервного фонда Правительства Новосибирской области будет направлено 161,7 млн рублей. Соответствующий проект распоряжения Правительства Новосибирской области был одобрен на заседании Правительства региона, которое 19 августа провел Губернатор Андрей Травников.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук доложил, что министерством проработан вопрос организации подготовки работы образовательных организаций с учетом требований Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. «На основании проведенной оценки обеспеченности образовательных организаций на реализацию первоочередных мероприятий необходимо дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 161,7 млн рублей. Расчет потребности определен исходя из минимального необходимого объема дезинфицирующих и антисептических средств, оборудования до конца текущего года в соответствии с новыми требованиями СанПиН, – сообщил Сергей Федорчук. – Учитывая то, что данные финансовые средства не планировались в расходной части областного бюджета и местных бюджетах муниципальных образований и не были предусмотрены в планах финансово-хозяйственной деятельности государственных образовательных учреждений, прошу поддержать выделение 161,7 млн рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области».

Финансирование будет направлено образовательным организациям на приобретение дезинфицирующих и антисептических средств, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха.

В распоряжении учтены общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, дошкольного образования, профессионального образования, в том числе образовательные организации министерства культуры, спорта и здравоохранения.
Проект распоряжения был одобрен на заседании Правительства Новосибирской области.

Источник: nso.ru

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