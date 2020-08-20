Изувечился 4-летний малыш, упав с надувного батута-горки

Мальчик получил травму, а именно закрытый перелом левого предплечья со смещением.

4-летний мальчик, находясь на аттракционе - надувном батуте в виде горки, расположенном на Даманском острове города Ярославля, получил травму

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как следует из материалов уголовного дела, вчера днем 4-летний мальчик, находясь на аттракционе - надувном батуте в виде горки, расположенном на Даманском острове города Ярославля, получил травму, а именно закрытый перелом левого предплечья со смещением. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию игрового оборудования.

Источник: Следком