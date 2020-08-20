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Первый член правительства сделал прививку от COVID-19

12:12 20.08.2020 Фото: pixabay.com
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Им стал вице-премьер Марат Хуснуллин, о чем он сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.

Первый член правительства сделал прививку от COVID 19
Хуснуллин стал первым членом правительства официально сообщившим о своей вакцинации

Он стал первым членом правительства официально сообщившим о своей вакцинации.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19, о чем он сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.
"Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!" - поделился он.

Таким образом, Хуснуллин стал первым членом правительства официально сообщившим о своей вакцинации. Известно, что ее уже прошли одна из дочерей президента РФ Владимира Путина и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее о планах сделать в августе прививку от коронавируса также сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой был создан еще ряд вакцин.

По словам министра здравоохранения, вакцинация будет добровольной, в том числе для медиков. Ее защитные свойства будут сохраняться в течение как минимум двух лет.

Источник: ТАСС

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