Молимся: В реанимации находится выпрыгнувшая из окна 2 этажа во время пожара 10-летняя девочка из Бердска

Ее состояние стабильно. Ребенка поставили на учет в областную больницу. Лечение проводится в соответствии со стандартами.

Возгорание произошло на кухне

В реанимации горбольницы находится выпрыгнувшая из окна второго этажа во время пожара 10-летняя девочка в Микрорайоне Бердска.

-Она стабильна. Находится на учете в областной больнице. Лечится в соответствии со всеми стандартами, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 20 августа замглавврача бердской горбольницы Марат Зарипов.

Напомним, утром вдоме №9 Микрорайон вспыхнула квартира на втором этаже. Возгорание началось с кухни. В момент начала в квартире находилась 10-летняя девочка.

Спасти из огня до приезда пожарной службы ребенка пытались соседи. Но девочка не дождалась их помощи и выпрыгнула из окна горящей квартиры. Приехавшие медики скорой помощи увезли ребенка в больницу.

Причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Повреждены бытовая техника, мебель и стены.