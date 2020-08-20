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Молимся: В реанимации находится выпрыгнувшая из окна 2 этажа во время пожара 10-летняя девочка из Бердска

11:53 20.08.2020, Галина Панчева Фото: бердского ОНД
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Ее состояние стабильно. Ребенка поставили на учет в областную больницу. Лечение проводится в соответствии со стандартами.

Молимся: В реанимации находится выпрыгнувшая из окна 2 этажа во время пожара 10 летняя девочка из Бердска
Возгорание произошло на кухне

В реанимации горбольницы находится выпрыгнувшая из окна второго этажа во время пожара 10-летняя девочка в Микрорайоне Бердска.

-Она стабильна. Находится на учете в областной больнице. Лечится в соответствии со всеми стандартами, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 20 августа замглавврача бердской горбольницы Марат Зарипов.

Напомним, утром вдоме №9 Микрорайон вспыхнула квартира на втором этаже. Возгорание началось с кухни. В момент начала в квартире находилась 10-летняя девочка.

Спасти из огня до приезда пожарной службы ребенка пытались соседи. Но девочка не дождалась их помощи и выпрыгнула из окна горящей квартиры. Приехавшие медики скорой помощи увезли ребенка в больницу.

Причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Повреждены бытовая техника, мебель и стены.

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От редакции

Вы оставляете ребенка дома одного?

Аноним, 20 августа 2020 12:37
НВР:
Да. Он с рождения знает что можно,что нельзя,что делать в случаях.
Аноним, 20 августа 2020 12:49
Это не такой возраст,чтобы водить ребенка за руеу

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