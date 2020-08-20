20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Кластера для реабилитации инвалидов формируют в Новосибирской области

13:00 20.08.2020 Фото: mtsr.nso.ru
0

Ссентября текущего года на базе двух подведомственных министерству учреждений запустить программы, предусматривающие непрерывное сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья на всех возрастных ступенях.

Кластера для реабилитации инвалидов формируют в Новосибирской области
В Новосибирской области продолжают формирование реабилитационного кластера для людей с инвалидностью

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов 18 августа проконтролировал готовность реабилитационных центров, подведомственных министерству, к новому сезону.
В Новосибирской области в 2020 году стартовала пилотная программа по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Региональный проект получил поддержку на федеральном уровне. Пилот носит межведомственный характер и рассчитан на 3 года.

Как отметил Ярослав Фролов, в планах министерства с сентября текущего года на базе двух подведомственных министерству учреждений запустить программы, предусматривающие непрерывное сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья на всех возрастных ступенях.

Так, в комплексном центре социальной адаптации инвалидов приобретено мультимедийное оборудование, позволяющее специалистам проводить реабилитационные курсы для детей в возрасте от 7 до 14 лет с использованием технологии виртуальной реальности для восстановления моторики. Занятия за интерактивным логопедическим столом способствуют коррекции речевых нарушений у детей, а провести полную психологическую диагностику специалистам поможет специальный аудиовизуальный комплекс. Получить психологическую разгрузку можно в сенсорной комнате.

В областном комплексном центре социальной реабилитации «Надежда» откроется бальнеологический комплекс для взрослых инвалидов. Учреждение известно в регионе своими авторскими программами для людей с проблемами зрения и слуха. Совместно с Новосибирским отделением Всероссийского общества глухих центр «Надежда» координирует работу диспетчерского центра «Сурдодиалог» по оказанию услуг жителям региона с нарушениями слуха. Специально разработанная программа позволяет в онлайн-режиме людям с проблемами слуха общаться с сурдопереводчиком: вызвать сантехника, записаться на прием к врачу, сопровождать к нотариусу и др.

Общаясь с сотрудниками центров, Ярослав Фролов также акцентировал внимание на необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и уделил особое внимание вопросам организации в учреждениях условий безбарьерной среды. В центрах созданы все необходимые условия по доступности для маломобильных граждан: помещения адаптированы для передвижений, включая инвалидные коляски, оборудованы пандусами и специальными поручнями.

Кластера для реабилитации инвалидов формируют в Новосибирской области
Открыть оригинальное изображение
Источник: mtsr.nso.ru
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас какая группа инвалидности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Марш в одиночку! За плохое поведение зэков будут запирать в одиночных камерах до 6 месяцев
13:15 20-08-2020
Марш в одиночку! За плохое поведение зэков будут запирать в одиночных камерах до 6 месяцев
БердскМусорной свалки до 2032 хватит Бердску. Но не точно. Власть региона провела "замеры"
13:12 20-08-2020
Мусорной свалки до 2032 хватит Бердску. Но не точно. Власть региона провела
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска 50
13:03 20-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска
Кластера для реабилитации инвалидов формируют в Новосибирской области
13:00 20-08-2020
Кластера для реабилитации инвалидов формируют в Новосибирской области
Рост российской экономики неизбежен, уверен Путин
12:45 20-08-2020
Рост российской экономики неизбежен, уверен Путин
3 знака зодиака, которым часто не везет в любви. Кому трудно найти своё счастье в отношениях?
12:45 20-08-2020
3 знака зодиака, которым часто не везет в любви. Кому трудно найти своё счастье в отношениях?
БердскНа видео попала экстренная госпитализация Алексея Навального в Омске с отравлением. Он в тяжелом состоянии
12:33 20-08-2020
На видео попала экстренная госпитализация Алексея Навального в Омске с отравлением. Он в тяжелом состоянии
Изувечился 4-летний малыш, упав с надувного батута-горки
12:30 20-08-2020
Изувечился 4-летний малыш, упав с надувного батута-горки
Что снижает доверие граждан к власти рассказал Алексей Кудрин президенту Владимиру Путину
12:17 20-08-2020
Что снижает доверие граждан к власти рассказал Алексей Кудрин президенту Владимиру Путину
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:14 20-08-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников