Кластера для реабилитации инвалидов формируют в Новосибирской области

Ссентября текущего года на базе двух подведомственных министерству учреждений запустить программы, предусматривающие непрерывное сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья на всех возрастных ступенях.

В Новосибирской области продолжают формирование реабилитационного кластера для людей с инвалидностью

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов 18 августа проконтролировал готовность реабилитационных центров, подведомственных министерству, к новому сезону.

В Новосибирской области в 2020 году стартовала пилотная программа по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Региональный проект получил поддержку на федеральном уровне. Пилот носит межведомственный характер и рассчитан на 3 года.

Как отметил Ярослав Фролов, в планах министерства с сентября текущего года на базе двух подведомственных министерству учреждений запустить программы, предусматривающие непрерывное сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья на всех возрастных ступенях.

Так, в комплексном центре социальной адаптации инвалидов приобретено мультимедийное оборудование, позволяющее специалистам проводить реабилитационные курсы для детей в возрасте от 7 до 14 лет с использованием технологии виртуальной реальности для восстановления моторики. Занятия за интерактивным логопедическим столом способствуют коррекции речевых нарушений у детей, а провести полную психологическую диагностику специалистам поможет специальный аудиовизуальный комплекс. Получить психологическую разгрузку можно в сенсорной комнате.

В областном комплексном центре социальной реабилитации «Надежда» откроется бальнеологический комплекс для взрослых инвалидов. Учреждение известно в регионе своими авторскими программами для людей с проблемами зрения и слуха. Совместно с Новосибирским отделением Всероссийского общества глухих центр «Надежда» координирует работу диспетчерского центра «Сурдодиалог» по оказанию услуг жителям региона с нарушениями слуха. Специально разработанная программа позволяет в онлайн-режиме людям с проблемами слуха общаться с сурдопереводчиком: вызвать сантехника, записаться на прием к врачу, сопровождать к нотариусу и др.

Общаясь с сотрудниками центров, Ярослав Фролов также акцентировал внимание на необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и уделил особое внимание вопросам организации в учреждениях условий безбарьерной среды. В центрах созданы все необходимые условия по доступности для маломобильных граждан: помещения адаптированы для передвижений, включая инвалидные коляски, оборудованы пандусами и специальными поручнями.