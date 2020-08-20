Что снижает доверие граждан к власти рассказал Алексей Кудрин президенту Владимиру Путину

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин

Владимир Путин встретился с председателем Счётной палаты Российской Федерации Алексеем Кудриным.

В.Путин: Алексей Леонидович, я знаю, что у Вас несколько вопросов, все важные.

В последние месяцы в основном занимаемся вопросами здравоохранения, борьбы с инфекциями и так далее. Но не менее важные вопросы, которые Вы хотите обсудить, конечно, людей волнуют, и мы не должны их упускать из виду.

В том числе знаю, что Вы хотели бы начать с того, как расходуются бюджетные средства на мероприятия в рамках реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Давайте с этого начнём.

Потом Вы хотели поговорить, насколько я знаю, о незавершённом строительстве и о развитии Дальнего Востока.

Прошу Вас.

А.Кудрин: Спасибо, Владимир Владимирович.

Счётная палата, как и все, работает в условиях, когда проходит пандемия. Мы, конечно, хотели снизить нагрузку на министерства и ведомства в части наших проверок. На один месяц мы полностью останавливали наши проверки, на два месяца сдвигали новые проверки, завершали только старые.

Мы на один месяц позже, по согласованию с Государственной Думой, завершили проверки по отчёту Правительства и бюджета за прошлый год. Сейчас все отчёты готовы, проверены 93 главных распорядителя бюджетных средств, прежде всего это министерства и ведомства.

Сразу скажу, что мы 169 проверок всего провели. Половина из них связана с бюджетом. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счётной палаты по нарушениям министерств и ведомств. Около 50 миллиардов рублей – это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учёта, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности, нарушение процедур государственных закупок.

Всё это задокументировано, представлено в соответствующие органы – министерства и ведомства, как правило, сразу же исправляют и вносят изменения в документацию, – даже есть административное взыскание и освобождение от работы.

Мы, конечно же, реагируем и на пандемию. Поэтому по запросам Государственной Думы, Совета Федерации мы запланировали на этот год несколько проверок, которые связаны с оценкой и анализом выплат врачам той материальной помощи, которая связана с работой с заболевшими.

Мы проверяем закупки аппаратов искусственного дыхания, бесконтактных термометров и другого оборудования. Большие средства выделены на поддержку экономики. Как правило, это было быстро, очень упрощённые процедуры. Сейчас, скорее, к концу года, выходим на анализ того, как использовались эти средства, все ли процедуры были использованы. Таким образом, мы тоже сейчас связаны со здравоохранением и с поддержкой экономики.

Среди известных наших результатов в первом полугодии, например, оценка результатов газификации страны. Это была плановая проверка. Мы проверяли «Газпром межрегионгаз». Должен сказать, что сейчас идёт сильное отставание от ранее намеченных планов. И, например, из 21 тысячи… Идёт на 15 процентов только выполнение плана за последние три года.

В.Путин: Это план именно со стороны «Газпрома» или это и с регионами связано?

А.Кудрин: Часть газификации осуществляет «Газпром межрегионгаз», часть осуществляют муниципалитеты, как правило, в пределах внутрипоселковых газопроводов.

В.Путин: Разводка до конечного потребителя.

А.Кудрин: Идёт существенное сокращение по сравнению с планом финансирования этих мероприятий, поскольку в целом мероприятия по подаче газа сейчас убыточны в силу того, что себестоимость зачастую выше, чем тариф. И этот недостаток обычно погашается «Газпромом» за счёт экспортной выручки, и сейчас она тоже, конечно, снижается. Поэтому это создаёт новые риски по срокам исполнения.

Но в основном нарушения и недостатки связаны с несинхронизированностью работы как компании, так и регионов. Планы не совмещены. И зачастую там, где уже проложен межпоселковый и магистральный, не готовы, допустим, районные и муниципальные сети. Здесь нужно серьёзно синхронизировать. И в результате проверки совместно с Минэнерго и компанией мы договорились о том порядке, о тех шагах, которые сейчас будут предприняты, для того чтобы осуществить такого рода мероприятия.

Накопившаяся задолженность по потреблению газа у потребителей 331 миллиард перед этой компанией. Есть отпуск бездоговорного газа в основном в республике Северного Кавказа. Все решения, ранее принятые на этот счёт, до сих пор не исполнены. Есть разные причины, мы тоже с ними разбираемся. Но я сегодня хочу у Вас ряд поручений на этот счёт подписать.

В.Путин: Хорошо.

А.Кудрин: Мы, конечно, занимаемся и твёрдыми бытовыми отходами. Мы провели большую проверку. Но здесь прежде всего вопрос и финансирования, и технологий. К сожалению, не все свалки внутри городов, в том числе свалки несанкционированные, сегодня ликвидируются. Поэтому мы наметили план работы, какие свалки ещё требуют внимания, и соответствующее приложение к нашему отчёту сегодня пошло во все регионы, соответственно, в Минприроды. Поэтому я надеюсь, что соответствующие решения будут приняты.

Мы проверяли вопрос социального обеспечения у социально более уязвимых групп населения, проанализировали предоставление жилья инвалидам. К сожалению, только три процента очереди в прошлом году было удовлетворено новым жильём, в позапрошлом году – шесть процентов. Пока темпы недостаточны, для того чтобы удовлетворить законные требования и выполнить обязательства Российской Федерации.

Одна из приоритетных тем – это лесные ресурсы. Мы проверили исполнение нормативных актов в области охраны и учёта природных ресурсов, 85 процентов леса сегодня не оценены в части состояния этих лесов на данный момент. Это нарушение действующих нормативных норм, и, соответственно, решения по дополнительному обследованию, постановке на учёт будут приняты. Осенью мы проведём проверку по оценке готовности противопожарной техники по охране леса. Потому что сегодня, мы видим, идут пожары. Не всегда, не все регионы, как правило, готовы к таким вызовам.

Ещё среди наших серьёзных проверок, нового анализа – подготовка доклада об открытости государства. Вообще, есть ряд законов…

В.Путин: В смысле открытости государственных органов?

А.Кудрин: Государственных органов. Мы назвали этот доклад «Открытое государство». Мы проверяем исполнение действующих законов по ответу на обращения граждан, по взаимодействию со средствами массовой информации или ранее утверждённых Правительством правил и норм ведения сайтов, публикаций открытых данных, публикаций статистических данных министерствами и ведомствами, то есть исполнение уже принятых ранее государственных правовых норм.

Здесь должен сказать, что очень пёстрая картина. У нас есть министерства, которые успешно, открыто работают с гражданами, отвечают на вопросы, взаимодействуют со средствами массовой информации, публикуют свои данные, для того чтобы можно было оценить деятельность власти или те события или тренды, которые происходят в этих областях. Это очень важно, особенно в современных условиях, когда данные становятся предметом анализа и бизнеса, а большие данные становятся базой для принятия управленческих решений и создания прогнозов и планов.

Сегодня мы выявили целый ряд недостатков, мы проранжировали все министерства и ведомства по этим критериям, выработали методологию. Только треть ведомств своевременно отвечает на запросы журналистов. Менее половины министерств и ведомств дают своевременные ответы на запросы граждан в соответствии с действующим законодательством. Ну и, конечно, это снижает доверие к государству. Недостаточно открыто большинство общественных советов, то есть каждое министерство и ведомство имеет общественные советы, но не публикует данные, в том числе выполненные результаты принятых решений.

Некоторые министерства и ведомства, прежде всего силового блока, правоохранительного, безопасности, мы проверяли только по отдельным показателям как на первом этапе, хотя все эти правила и нормы относятся и к ним. И я сразу могу сказать, что вот, например, достаточно высокий уровень открытости, взаимодействия с гражданами мы видим у Федеральной службы судебных приставов, у Министерства внутренних дел, Министерства юстиции. Они работают в общем порядке и, как правило, показывают хороший результат, лучше, чем все остальные.

Среди других министерств в положительном спектре по открытым данным Минкультуры, Минэнерго, Федеральная налоговая служба. Они умеют работать с большими данными, привлекая граждан, создают новые сервисы для пользования услугами этих министерств и ведомств.

Соответственно, мы продолжаем эту работу. Мне кажется, то, что мы её подняли в Счётной палате… Для нас очень важно предоставлять данные гражданам, чтобы и граждане оценивали работу, могли оценить выполнение тех показателей национальных проектов, показателей стратегии, показателей государственных программ, которые выполняет государство. И здесь мы будем продолжать эту работу.

Среди таких направлений нашего анализа – это ещё анализ государственных информационных систем. Вообще, сейчас, за все эти годы мы очень много денег потратили на создание информационных систем разного уровня, 876 информационных систем мы насчитали. Их было больше, но часть из них уже официально закрыта. Несмотря на то что на них потрачены деньги, они начинали работать, потом они закрылись, или были неактуальны, или перестали публиковать данные в этих информационных системах. Вот 876 – это в целом работающие системы, но качество их работы тоже очень разное. Данные не актуализируются, данные несопоставимы с другими данными в этой сфере, отраслях.

Мы выбрали 50 министерств и ведомств, среди которых попытались проанализировать, что мешает и как нужно работать. Среди лучших государственных информационных систем ФНС, Минфин, Минкультуры и ряд других. Мы проранжировали все государственные информационные системы. После публикации таких данных министерства зашевелились, стали интересоваться и заботиться о качестве этой системы. Но я сейчас считаю, что это веление времени – заниматься и качеством государственных информационных систем, чтобы на основе этих данных можно было принимать управленческие решения, и открытостью перед гражданами.

Мы непрерывно ведём мониторинг незавершённого строительства. Ваше поручение есть по инвентаризации незавершённого строительства, и, к сожалению, идёт большое отставание. Мы сейчас с новым Правительством перезапускаем эту работу. И должны быть определены: или завершение строительства, или продажа этого незавершённого строительства, или списание, потому что в каких‑то случаях уже утрачены все качества этих объектов, и они не подлежат даже достройке, и, как правило, тогда они или продаются, или просто списываются с баланса. Но такого рода объектов накопилось много, все эти последние годы министерства боялись их списывать. Сейчас, как правило, проведена инвентаризация, и определяются планы по завершению работы с незавершённым строительством.

В.Путин: Хорошо.

Я знаю, что Вы хотели ещё доложить о так называемых нефинансируемых мандатах, сейчас поговорим на эту тему.

А.Кудрин: Спасибо.

Источник: kremlin.ru