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Какое нарушение нашла прокуратура Искитимского района в строительстве свалки возле кладбища Бердска. Рассказываем

11:51 20.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Не обеспечил размещение достоверной информации о свалке ООО «Полигон». Помешает ли это строительству?

Какое нарушение нашла прокуратура Искитимского района в строительстве свалки возле кладбища Бердска. Рассказываем
Нарушения в строительстве нового полигона ТКО нашла прокуратура Искитимского района
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Какое нарушение нашла прокуратура Искитимского района в строительстве свалки возле кладбища Бердска. Рассказываем

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Прокуратура Искитимского района рассказала редакции «Курьер. Среда. Бердск» 20 августа о нарушениях, выявленных в строительстве нового полигона ТКО между Бердском и Искитимом, возле села Маяк. Напомним, на участке рядом с кладбищем Бердска по территориальной схеме обращения с отходами и по инвестиционному проекту планирую свалку. Бердчане категорически против соседствовать с таким объектом и неоднократно выходили на пикеты. К тому же рядом с участком находится СНТ "Марьин Лог", аэродром "Бердск-Центральный" и река Раздельная.

Нарушение в строительстве свалки было выявлено только одно: в публикациях в «Официальном вестнике органов местного самоуправления Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района была допущена ошибка в кадастровом номере. Неверный кадастровый номер земельного участка, на котором будет строиться новый полигон ТКО, был признан нарушением.

- Таким образом, ООО «Полигон» в нарушение требований п.4.3 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного приказом Госкомэкологии №372, не обеспечено размещение достоверной информации о намечаемой хозяйственной деятельности, то есть нарушена процедура обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, - пояснил редакции 20 августа заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Попков.

В связи с выявленными нарушениями 24 июля директору ООО «Полигон» было вынесено представление с требованием устранить это нарушение. Как сообщили в прокуратуре Искитимского района, запрос с более подробными вопросами об устранении выявленных нарушений был отправлен в Роспотребнадзор и общественную приемную губернатора Новосибирской области.

В других изданиях и газетах, где были размещены публикации об общественных слушаниях в селе Маяк, а именно «Российская газета», «Советская Сибирь» и «Искитимская газета», кадастровый номер был указан верно.

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От редакции

Это серьезно?

Аноним, 20 августа 2020 12:17
Ошибка в слове "свалка" - "сваРка", а более не к чему придраться. Тьфу!
a.danilov, 20 августа 2020 12:45
Обман, введение в заблуждение, предоставление недостоверной информации.... мелочи, конечно
Аноним, 20 августа 2020 12:46
А как бы найти извещения о продаже участка? Интересно - купили ли его по кадастровой стоимости и у кого, был ли конкурс? Или просто предоставили как нуждающимся. Кто продал? Как его выделили из других земель с/х назначения? Как перевели из с/х в пром.назначение? Вот бы "собака порылась"

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