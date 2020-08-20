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Месиво на трассе: Переводят из реанимации в отделение двоих пострадавших в жутком тройном ДТП возле вокзала в Бердске

12:07 20.08.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пациенты чувствуют себя лучше. Врачи продолжают бороться за их здоровье.

Месиво на трассе: Переводят из реанимации в отделение двоих пострадавших в жутком тройном ДТП возле вокзала в Бердске
В тройном ДТП возле вокзала пострадали пять человек

Улучшилось состояние пострадавших в тройном ДТП 19 августа на трассе Р-256 возле железнодорожного вокзала в Бердске. Двоих человек, находившихся в реанимации, переводят в отделение.

Пациенты чувствуют себя лучше, их сегодня переводят в отделение, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 20 августа замглавврача бердской горбольницы Марат Зарипов.

Напомним, утром 19 августа, на трассе Р-256 около вокзала Бердска столкнулись 3 машины.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель Toyota Corolla Fielder двигался со стороны Микрорайона в сторону Искитима. Как только для него загорелась стрелка, он выехал на свою полосу, а по ул. Вокзальной со стороны Новосибирска двигалась Toyota Highlander. Он завершал свой дорожный маневр. Водитель Fielder его не пропустил. Уходя от столкновения водитель Toyota Highlander стал объезжать выскочившую иномарку, но его занесло и вынесло на встречную полосу, где он, перевернувшись, столкнулся с «Волгой» и Nissan.

Мужчина, который был за рулем Fielder, сразу после аварии припарковался на обочине, осмотрел место происшествия, а затем сел в свою машину и уехал.

Спасатели вырезали с помощью гидроинструмента пострадавших из перевернувшегося Toyota Highlander. В жуткой аварии пострадали 4 человека. Двое из Highlander, двое из «Волги». В последней пострадал 5-летний ребенок. Все они доставлены в ЦГБ Бердска.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» позже, в дорожной аварии пострадали пять человек, двое из них находятся в реанимации.

Сотрудники скорой помощи были возмущены тем, что во время трагедии очевидцы не оказывали пострадавшим помощь, не звонили в «скорую», а снимали ДТП на телефоны.

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