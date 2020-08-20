Месиво на трассе: Переводят из реанимации в отделение двоих пострадавших в жутком тройном ДТП возле вокзала в Бердске

Улучшилось состояние пострадавших в тройном ДТП 19 августа на трассе Р-256 возле железнодорожного вокзала в Бердске. Двоих человек, находившихся в реанимации, переводят в отделение.
Пациенты чувствуют себя лучше, их сегодня переводят в отделение, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 20 августа замглавврача бердской горбольницы Марат Зарипов.
Напомним, утром 19 августа, на трассе Р-256 около вокзала Бердска столкнулись 3 машины.
Мужчина, который был за рулем Fielder, сразу после аварии припарковался на обочине, осмотрел место происшествия, а затем сел в свою машину и уехал.
Спасатели вырезали с помощью гидроинструмента пострадавших из перевернувшегося Toyota Highlander. В жуткой аварии пострадали 4 человека. Двое из Highlander, двое из «Волги». В последней пострадал 5-летний ребенок. Все они доставлены в ЦГБ Бердска.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» позже, в дорожной аварии пострадали пять человек, двое из них находятся в реанимации.
Сотрудники скорой помощи были возмущены тем, что во время трагедии очевидцы не оказывали пострадавшим помощь, не звонили в «скорую», а снимали ДТП на телефоны.