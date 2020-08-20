Мощнейшие денежные амулеты по фен-шуй для достатка

Иероглиф «Богатство»
Китайский иероглиф «фу» в переводе означает богатство, благополучие и достаток. Талисманы с его изображением можно приобрести в любой китайской лавке (монеты, подвески, бумажные талисманы и т. п.). Впрочем, его достаточно легко сделать и самим. Затем, поместить рисунок в кошелек или сейф, где хранятся домашние сбережения. Он будет притягивать к человеку не только богатство и благополучие, но и духовные блага.
Трехпалая жаба
Одним из самых популярных денежных талисманов из Китая является фигурка трехпалой жабы, что сидит на жемчужине и держит во рту монетку. В большинстве случаев она золотистого оттенка, но может быть сделана в разных вариациях.
Хотей
Богом благополучия и везения у китайцев считается улыбающийся монах с большим пузом и поднятыми вверх руками. За плечами монаха находится мешок, в котором он прячет свои знания и богатство. Статуэтка может быть сделана из разных материалов, но особенно ценны фигурки из черного дерева.
Апельсины
Символом золота и богатства у китайцев являются также апельсины. Их можно употреблять в пищу или же сделать поделку из соленого теста, которую следует поставить в определенном секторе в доме.
Ласточки
Улучшить свое материальное положение и продвинуться по карьерной лестнице китайцам помогают маленькие птички ласточки. Изображение этих птиц следует поместить в секторе, что нуждается в усилении: на Севере — для увеличения зарплаты, на Юге — для продвижения в работе.
Олень
Чтобы привлечь в свою жизнь успех, достаток и долголетие, человеку необходимо поместить в центре помещения (или на Юго-Востоке) фигурку оленя. Если позволяют возможности и место жительства, то можно также сконструировать и поставить фонтан.
Феникс
Если человеку не хватает славы и успеха в жизни, то помочь достигнуть этого ему поможет фигурка феникса, установленная на Юге помещения. Особенно рекомендуется обзаводиться подобным талисманом тем людям, что потерпели финансовый крах.
Золотые рыбки
Китайцы убеждены, что материальную стабильность и деньги привлекает к человеку аквариум с рыбками. Можно не покупать аквариум, если человеку негде его поставить, можно просто приобрести изображение рыб на картине и повесить его на стену, или купить соответствующий календарик в кошелек.
Монеты
Монетки с дырочками издавна считаются мощнейшим денежным амулетом. Их можно носить как по-одиночке, так и собрав несколько монет и связать красной или золотой лентой.
Источник: rsute