Мощнейшие денежные амулеты по фен-шуй для достатка

Согласно фен-шуй каждый человек может улучшить свое материальное положение с помощью некоторых денежных талисманов. Большинство из них не требуют больших капиталовложений. А еще, они настолько маленькие и удобные, что их можно хранить в своем кошельке.

Их можно носить как по-одиночке, так и собрав несколько монет

Иероглиф «Богатство»

Китайский иероглиф «фу» в переводе означает богатство, благополучие и достаток. Талисманы с его изображением можно приобрести в любой китайской лавке (монеты, подвески, бумажные талисманы и т. п.). Впрочем, его достаточно легко сделать и самим. Затем, поместить рисунок в кошелек или сейф, где хранятся домашние сбережения. Он будет притягивать к человеку не только богатство и благополучие, но и духовные блага.

Трехпалая жаба

Одним из самых популярных денежных талисманов из Китая является фигурка трехпалой жабы, что сидит на жемчужине и держит во рту монетку. В большинстве случаев она золотистого оттенка, но может быть сделана в разных вариациях.

Хотей

Богом благополучия и везения у китайцев считается улыбающийся монах с большим пузом и поднятыми вверх руками. За плечами монаха находится мешок, в котором он прячет свои знания и богатство. Статуэтка может быть сделана из разных материалов, но особенно ценны фигурки из черного дерева.

Апельсины

Символом золота и богатства у китайцев являются также апельсины. Их можно употреблять в пищу или же сделать поделку из соленого теста, которую следует поставить в определенном секторе в доме.

Ласточки

Улучшить свое материальное положение и продвинуться по карьерной лестнице китайцам помогают маленькие птички ласточки. Изображение этих птиц следует поместить в секторе, что нуждается в усилении: на Севере — для увеличения зарплаты, на Юге — для продвижения в работе.

Олень

Чтобы привлечь в свою жизнь успех, достаток и долголетие, человеку необходимо поместить в центре помещения (или на Юго-Востоке) фигурку оленя. Если позволяют возможности и место жительства, то можно также сконструировать и поставить фонтан.

Феникс

Если человеку не хватает славы и успеха в жизни, то помочь достигнуть этого ему поможет фигурка феникса, установленная на Юге помещения. Особенно рекомендуется обзаводиться подобным талисманом тем людям, что потерпели финансовый крах.

Золотые рыбки

Китайцы убеждены, что материальную стабильность и деньги привлекает к человеку аквариум с рыбками. Можно не покупать аквариум, если человеку негде его поставить, можно просто приобрести изображение рыб на картине и повесить его на стену, или купить соответствующий календарик в кошелек.

Монеты

Монетки с дырочками издавна считаются мощнейшим денежным амулетом. Их можно носить как по-одиночке, так и собрав несколько монет и связать красной или золотой лентой.

Источник: rsute