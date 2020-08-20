Химчистка: сэкономьте на новых вещах



- Муж пригласил в ресторан, а я посадила на свое любимое платье пятно, - сокрушается в трубку моя подруга Ольга. - Пыталась его всячески отстирать, но безуспешно. Собралась уже было выбросить любимую вещицу. Но тут мне в газете попалась на глаза статья о химчистке, где суперновое оборудование, возможности которого безграничны. Я бегом туда. И через неделю мое любимое платье было чистеньким, как только что из магазина!



В химчистке вы можете почистить любую ! вещь из любых тканей. Через три часа она будет как новенькая. Здесь же вам могут постирать и подкрахмалить постельное белье. А также подготовить ваши осенние вещи к новому сезону. Пальто будет как новенькое!

