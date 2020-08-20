Поговорка "Встречают по одежде..." актуально и в наши дни. Хорошо одетый человек на работе успешен. И для это необязательно быть супермодным, главное, опрятным и ухоженным.
Химчистка: сэкономьте на новых вещах
- Муж пригласил в ресторан, а я посадила на свое любимое платье пятно, - сокрушается в трубку моя подруга Ольга. - Пыталась его всячески отстирать, но безуспешно. Собралась уже было выбросить любимую вещицу. Но тут мне в газете попалась на глаза статья о химчистке, где суперновое оборудование, возможности которого безграничны. Я бегом туда. И через неделю мое любимое платье было чистеньким, как только что из магазина!
В химчистке вы можете почистить любую ! вещь из любых тканей. Через три часа она будет как новенькая. Здесь же вам могут постирать и подкрахмалить постельное белье. А также подготовить ваши осенние вещи к новому сезону. Пальто будет как новенькое!
- Муж пригласил в ресторан, а я посадила на свое любимое платье пятно, - сокрушается в трубку моя подруга Ольга. - Пыталась его всячески отстирать, но безуспешно. Собралась уже было выбросить любимую вещицу. Но тут мне в газете попалась на глаза статья о химчистке, где суперновое оборудование, возможности которого безграничны. Я бегом туда. И через неделю мое любимое платье было чистеньким, как только что из магазина!
В химчистке вы можете почистить любую ! вещь из любых тканей. Через три часа она будет как новенькая. Здесь же вам могут постирать и подкрахмалить постельное белье. А также подготовить ваши осенние вещи к новому сезону. Пальто будет как новенькое!
Ателье: незаменимый помощник и суперкутюрье
Профессиональный мастер в ателье - это стилист, который поможет определиться с идеальной длиной брюк и подскажет с фасоном одежды, который подойдет именно вам.
Именно здесь вам сошьют не просто платье, а наряд, в котором вы почувствуете себя богиней. Подошьют брюки мужу, и вам не нужно будет корпеть над ними полночи.
Здесь вы сможете поменять замок на любимой куртке малыша. Именно здесь вы можете заказать стильную меховую жилетку. Кроме того, вам сошьют эксклюзивное свадебное платье, которого не будет ни у кого!
Профессиональный мастер в ателье - это стилист, который поможет определиться с идеальной длиной брюк и подскажет с фасоном одежды, который подойдет именно вам.
Именно здесь вам сошьют не просто платье, а наряд, в котором вы почувствуете себя богиней. Подошьют брюки мужу, и вам не нужно будет корпеть над ними полночи.
Здесь вы сможете поменять замок на любимой куртке малыша. Именно здесь вы можете заказать стильную меховую жилетку. Кроме того, вам сошьют эксклюзивное свадебное платье, которого не будет ни у кого!
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com