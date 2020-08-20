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Кому разрешат ездить по «выделенке», рассказываем

15:45 20.08.2020 Фото: pixabay.com
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Начиная с 2021 года, беспилотным автомобилям на дорогах России может быть предоставлена возможность передвигаться по выделенной полосе.

Кому разрешат ездить по «выделенке», рассказываем
Беспилотным автомобилям могут разрешить ездить по «выделенке»

Транспорт с искусственным интеллектом хотят приравнять к общественному.
Начиная с 2021 года, беспилотным автомобилям на дорогах России может быть предоставлена возможность передвигаться по выделенной полосе. Соответствующие корректировки в действующие ПДД, которые приравняют транспорт без водителя к общественному, уже подготавливаются специалистами Национальной технологической инициативы «Автонет» в виде проекта для ознакомления МВД.

Такие меры смогут облегчить взаимодействие искусственного интеллекта с людьми за рулем. Как сообщил РИА Новости эксперт из «Автонет», в настоящее время аварии с беспилотными машинами происходят, зачастую, по вине водителей. В данном сценарии приоритет транспорта с искусственным интеллектом сможет решить проблему.

Специалист добавил, что подобные изменения при их принятии, возможно, будут носить временный характер в связи с совершенствованием технологии управления беспилотным авто.

На сегодняшний день на территории России зарегистрированы лишь 150 беспилотных транспортных средств, а значит, их приоритет на дорогах не окажет заметного влияния на движение.

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