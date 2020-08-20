Мусорной свалки до 2032 хватит Бердску. Но не точно. Власть региона провела "замеры"

На полигоне ТБО уже проведены необходимые замеры, в ближайшее время подготовят заключение о возможностях нынешней свалки. В 2019 году сюда привезли 85 468 тонн мусора бердчан и предприятий Новосибирска. А прибыль составила 2 806 000 руб.

Бердска свалка принимает не только бердский мусор

Направила запрос в мэрию Бердска 20 июля о нынешней мусорной свалки города редакция «Курьер. Среда. Бердск». 19 августа администрация города предоставил ответ на 15 вопросов. «Курьер. Среда. Бердск» приводит вопросы редакции, а после — ответ на него за подписью мэра Евгения Шестернина.

Напомним, на участке рядом с кладбищем Бердска по территориальной схеме обращения с отходами и по инвестиционному проекту планирую свалку. Бердчане категорически против соседствовать с таким объектом и неоднократно выходили на пикеты. К тому же рядом с участком находится СНТ "Марьин Лог", аэродром "Бердск-Центральный" и река Раздельная. А на сколько хватит нынешней бердской свалки?





- Полигон твердых бытовых отходов города Бердска (далее — полигон ТБО) был организован в 1959 году.

2. Каков денежный оборот полигона ТКО был в 2019 году, в 2018 году, в 2017 году. Просим расписать по годам.

- Денежный оборот полигона ТБО в 2017 г. составил 17 955 000 руб., в 2018 г. 26 341 000 руб., в 2019 г. — 35 864 000 руб.

3. Какова прибыль полигона ТКО Бердска в 2017, 2018, 2019 году. Просим расписать по годам.

- Финансовые результаты полигона ТБО г. Бердска составила: в 2017 г — убыток 1 592 000 руб., в 2018 г. - прибыль 332 000 руб., 2019 — прибыль 2 806 000 руб.

4. Какой способ утилизации мусора использует данный полигон?

- МУП «СпецАвтоХозяйство» не производит утилизации отходов на полигоне ТБО г. Бердск.

5. Какова мощность переработки мусора в году у полигона?

- МУП «СпецАвтоХозяйство» не производит утилизации отходов на полигоне ТБО г. Бердск.

6. Сколько мусора принял полигон в 2017, 2018, 2019 годах. Просим расписать по годам.

- Согласно отчетным данным количество принятых отходов на полигон ТБО г. Бердска за указанный период составила: 2017 — 49 277 т, 2018 - 77 764 т, 2019 — 85 468 т.

7. Какова оставшаяся мощность данного полигона ТКО до его ликвидации?

- Согласно проектной документации вместимость полигона рассчитана до 2032 года. Правительство Новосибирской области проводит инвентаризацию полигонов Новосибирской области. На полигоне ТБО г. Бердска были проведены необходимые замеры, в ближайшее время будет подготовлено заключение. Администрация города Бердска считает, что нецелесообразно заказывать еще одно экспертное заключение остаточной емкости полигона.

8. Есть ли экспертное заключение — до какого года хватит мощности данного полигона? Какая организация и в каком году делала данное заключение?

- МУП «СпецАвтоХозяйство» не заказывало экспертное заключение остаточной емкости полигона.

9. Какие населенные пункты Новосибирской области привозят мусор на полигон Бердска?

- На полигон ТБО г. Бердска доставляют отходы из следующих населенных пунктов: г. Бердск, г. Новосибирск (отдельные предприятия).

10. Распишите процентное соотношение в год мусора каждого района/города, привозящего мусор на полигон Бердска.

- МУП «СпецАвтоХозяйство» не ведет статистику процентного соотношения ввозимых на полигон ТБО г. Бердска отходов по районам города.

11. Почему на данном полигоне не установлена линия сортировки мусора? Если она установлена, то в каком году и сортировкой какого мусора (перечислить виды) занимается.

- В настоящий момент на полигоне ТБО г. Бердска линия сортировки не установлена. Согласно расчетам установка сортировочной линии с учетом объемов ввозимых отходов не является рентабельной.

12. Каков доход данной линии сортировки в 2017, 2018,2019 годах. Просим расписать по годам.

- МУП «СпецАвтоХозяйство» не производит утилизации отходов на полигоне ТБО г. Бердск.

13. Поручала ли администрация Бердска в вашем лице, или ином другом провести заключение по оставшейся мощности по приему мусора данного полигона Бердска (действующего и единственного) членам-экологам Общественной палаты Бердска?

- Согласно проектной документации вместимость полигона рассчитана до 2032 года. Правительство Новосибирской области проводит инвентаризацию полигонов Новосибирской области. На полигоне ТБО г. Бердска были проведены необходимые замеры, в ближайшее время будет подготовлено заключение. Администрация города Бердска считает, что нецелесообразно заказывать еще одно экспертное заключение остаточной емкости полигона.

14. Просим указать в каком документе МО Бердска имеется положение о том, что Общественная палата в лице ее членов может давать заключения, которые являются экспертными и окончательными, влияют на принимаемые решения сотрудниками администрации Бердска и главой Бердска?

- Запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного самоуправления, в который поступил запрос. Советуем обратиться в Общественную палату города Бердска.

15. Обращались ли специалисты администрации Бердска в Министерство ЖКХ Новосибирской области с просьбой предусмотреть в Территориальной схеме по обработке мусора закрытие полигона Бердска и созданию полигона в с.Маяк Искитимского района? В каком году?

- Администрация города Бердска не обращалась в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области с подобной просьбой.