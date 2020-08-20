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3 знака зодиака, которым часто не везет в любви. Кому трудно найти своё счастье в отношениях?

12:45 20.08.2020 Фото: Pikist
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Это прекрасно, когда у человека есть кто-то, кто способен его понять, принять, выслушать и поддержать. Однако, не все могут отыскать «своего человека». Астрологи даже полагают, что на это влияет знак зодиака к которому принадлежит человек.

3 знака зодиака, которым часто не везет в любви. Кому трудно найти своё счастье в отношениях?
Чувство любви делает человека счастливым и дает ему «крылья за спиной»

Овен

Из-за того, что Овны чрезмерно упрямые и непреклонные, им достаточно часто бывает сложно завести с кем-либо отношения. Представители знака не умеют идти на компромисс, они ревностно охраняют свое личное пространство, ущемляя при этом все права своего партнера. Последние, как правило, выступают против подобного поведения и отношения к себе. Вследствие этого, Овны часто остаются одни.
Еще одной причиной одиночества Овнов является их чрезмерная любовь к себе. Они считаются себя идеальными во всем, что нередко вызывает раздражение у их партнеров.

Телец

Избыточная самовлюбленность Тельцов нередко мешает им создать отношения с кем-либо. Тельцы просто не могут представить себе, как это — делить с кем-то еще свое пространство. Большинство Тельцов не стремятся обзаводиться отношениями с противоположным полом, их вполне устраивает холостяцкая жизнь. Если Тельцы и заводят отношения, то для них это только вынужденная мера, в большинстве случаев настоящие продолжительные отношения для них большая редкость.

Рак

Раки очень чувственные, нежные и ранимые натуры. Однако, несмотря на это им нередко бывает достаточно сложно обзавестись крепкими отношениями. Проблемой этому может стать постоянная неудовлетворенность тем или иным партнером. Из-за этого Раки метаются от одного человека к другому и нигде не могут найти покой.

Второй причиной непродолжительных отношений у Раков может быть — их чрезмерная ревность и подозрительность. Своими вечными упреками и придирками они способны довести любого человека до безумия. А это естественно убивает отношения.

Источник: rsute

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