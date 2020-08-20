Еженедельно выезжают на место строительства свалки рабочая группа и мэр Бердска Евгений Шестернин

Оплачивать экологическую госэкспертизу для строительства свалки не будет администрация Бердска. Ее оплатит ООО «Полигон».

Администрация Бердска не принимает участия в оплате госэкспертизы для полигона ТКО

Напомним, рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Это участок попал в схему после внесения изменений в документ. Возле свалки находится действующее кладбище Бердска, река Раздольная и СНТ «Марьин Лог».

17 июля в администрацию Бердска был направлен запрос о строительстве свалки: о том, кто будет оплачивать экспертизу, кто и как контролирует работы и многое другое. ответ на запрос был получен 19 августа: его редакция «Курьер. Среда. Бердск» публикует в формате вопрос-ответ:

1. По заявлению министра МинЖКХ HCO Дениса Архипова http://www.nso.ru/news/42050 от 16.07.2020 строительство полигона TKO в Искитимском районе около с. Маяк в настоящее время не ведется. Имеет ли какое- либо влияние администрация Бердска на запрет и контроль по данному объекту?

- 16 июля по инициативе председателя рабочей группы по обращению с твердыми коммунальными отходами Евгения Шестернина в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетике Новосибирской области состоялось совещание. Члены рабочей группы обсудили с министром жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Денисом Архиповым вопрос предположительного размещения полигона TKO вблизи с. Маяк на территории Искитимского района Новосибирской области. Итоги совещания опубликованы на официальное сайте Правительства Новосибирской области.

2. Вы обращались к главе Искитимского района учесть мнение общественности Бердска по будущему полигону TKO, который расположен на границе с Бердском? Когда и в каком виде/способе? Просим предоставить копию — письма/требования/обращения.

- Решения рабочей группы о направлении обращений опубликованы на официальное сайте администрации города Бердска.

3. Вы сами лично выезжали на данный строящийся полигон TKO в с.Маяк Искитимского района?

- Представители рабочей группы еженедельно осуществляют выезд на вышеуказанный земельный участок, согласно решению председателя рабочей группы. Информация по итогам проверки публикуется на официальное сайте администрации города Бердска.

4. Как лично вы оцениваете наличие полигона TKO около кладбища, аэродрома, CHT, жилых Микрорайонов Бердска?

- Официальная позиция администрации города Бердска неоднократно публиковалась на официальном сайте администрации города Бердска.

5. «На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с TKO. Прошу органы местного самоуправления поставить данные вопросы на особый контроль», заявил министр Архипов. Данное распоряжение относится только к органам местного самоуправления Искитимского района? Или Бердска тоже?

- Представители рабочей группы еженедельно осуществляют выезд на вышеуказанный земельный участок, согласно решению председателя рабочей группы. Информация по итогам проверки публикуется на официальное сайте администрации города Бердска.

6. Если к Бердску тоже, то каким образом администрация Бердска будет контролировать данное распоряжение?

- Представители рабочей группы еженедельно осуществляют выезд на вышеуказанный земельный участок, согласно решению председателя рабочей группы. Информация по итогам проверки публикуется на официальное сайте администрации города Бердска.

7. Будет ли и как часто проводится визуальный осмотр объекта — то есть будут ли рейды на объект в с.Маяк Искитимского района на место будущего полигона?

Представители рабочей группы еженедельно осуществляют выезд на вышеуказанный земельный участок, согласно решению председателя рабочей группы. Информация по итогам проверки публикуется на официальное сайте администрации города Бердска.

8. Кто будет — какие специалисты - будут выезжать? По какому графику?

- Представители рабочей группы еженедельно осуществляют выезд на вышеуказанный земельный участок, согласно решению председателя рабочей группы. Информация по итогам проверки публикуется на официальное сайте администрации города Бердска.

9. Если проверок с выездом на место не будет — то каким способом или каким методом вы будете контролировать, что работы по строительству дороги и гаража не ведутся в июле, августе, сентябре 2020 года?

- Представители рабочей группы еженедельно осуществпяют выезд на вышеуказанный земельный участок, согласно решению председателя рабочей группы. Информация по итогам проверки публикуется на официальное сайте администрации города Бердска.

10. «Проект строительства в обязательном порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган — Росприроднадзор», заявил министр Архипов. За чей счет проводится государственная экологическая экспертиза данного объекта? Какое участие в оплате данной экспертизы принимает администрацияtия Бердска?

- Проект на строительство полигона в обязательном порядке будет представлен на государственную экологическую экспертизу через Федеральный орган — Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. Оплату государственной экспертизы будет осуществлять ООО «Полигон». Администрация города Бердска в оплате не принимает участие.

11. Сколько дней/месяцев/лет делается подобная экспертиза, исходя из опыта по иным объектам в Бердске? Или - же сколько времени на экспертизу отводит ООО «Полигон»?

- Сроки регламентирует приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №204 от 06 мая 2014 года «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня».

12. «Заключение государственной экологической экспертизы будет представлено общественности это обязательное условие для принятия решения о строительстве», заявил министр Архипов. Каким методом/способом вы будете доводить результаты до общественности? В каком виде — публичные слушания (в каком населенном пункте), в виде размещения информации на сайте http://berdsk.nso.ru/p в печатном виде в СМИ — название СМИ просим сообщить, если как то иначе, просим указать метод/способ и срок проведения/извещения после того, как экспертиза будет готова.

- Информирование будет осуществлять администрация Искитимского района.

13. «Согласно проверке органов MCY, в настоящее время строительство полигона не ведется — не производится снятие грунтов, не обустраивается котлован», заявил 16 июля 2020 года министра Архипов. Просим предоставить копию документа, в котором зафиксировано, что именно так и происходит и на основании каких фактов? Просим назвать имена конкретных специалистов администрации Бердска, которые выезжали на место ведения строительства дороги и гаража.

- Представители рабочей группы еженедельно осуществляют выезд на вышеуказанный земельный участок, согласно решению председателя рабочей группы. Информация по итогам проверки публикуется на официальное сайте администрации города Бердска.

14. Выходила ли администрация Бердска с предложением к министерству ЖКХ Новосибирской области о строительстве в с.Маяк полигона TKO? Назовите дату такого обращения?

- Администрация города Бердска с предложением к министерству ЖКХ Новосибирской области о строительстве в с.Маяк полигона TKO не обращалась.

15. Просим предоставить копию обоснования со стороны администрации Бердска необходимости строительства полигона TKO в с.Маяк?

- Администрация города Бердска не готовила обоснование о необходимости строительства в с. Маяк полигона

16. «Как прокомментировали в ходе совещания эксперты комиссии по экологии Общественной палаты г. Бердска, старый полигон, действующий на данной территории с 1954 года, не просто выработал свой pecypc, морально и физически устарел. Объем ежегодно размещаемого на действующем объекте мусора постоянно растет. При этом на полигоне не обеспечена сортировка отходов в связи с чем на полигоне содержится много активных химических соединений и иных потенциально опасных для экологии веществ. Необходима рекультивация данного объекта. Взамен должен быть создан современный инфраструктурный объект в сфере обращения TKO, включенный в Территориальную схему размещения отходов в регионе и соответствующий требованиям генерального плана застройки муниципального образования. На новом объекте должны быть применены современные технологии, такие как геомембранная изоляция отходов от грунтов, мусоросортировка, переработка TKO», заявил министр Архипов 16 июля 2020 года http://www.nso.ru/news/42050. Вопрос — с какого времени общественная плата является экспертом по вопросу деятельности полигона TKO на территории Бердска? В каком положении/документе/уставе Общественной палаты Бердска или города Бердска есть положение /пункт, что умозрительные выводы общественной палаты Бердска являются необходимыми для принятия судьбоносных решений для всех жителей Бердска? Просим предоставить копию заключения \протокола совещания эксперты комиссии по экологии Общественной палаты г. Бердска, на основании которого представлена информация в министерство ЖКХ и министру Архипову.

- Запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного самоуправления, в который поступил запрос. Советуем обратиться в Бердскую городскую Общественную палату.

17. В каком документе администрации Бердска зафиксирован срок действия полигона TKO на территории Бердска (единственного полигона)? Просим предоставить копию данного заключения.

- Проектная вместимость полигона ТБО г. Бердска рассчитана до 2032 года.

18. Какая экспертиза и когда, кем и в каком объеме проводилась по оставшемуся pecypcy работы сегодняшнего полигона TKO Бердска? Просим предоставить копию экспертизы.

- В данный момент проводится инвентаризация полигонов Новосибирской области. На полигоне TБO г. Бердска были проведены необходимые замеры, в ближайшее время будет подготовлено заключение.

19. Хватит ли мощности действующего полигона Бердска до 2035 года? Если нет —то до какого года хватит?

- Проектная вместимость полигона ТБО г. Бердска рассчитана до 2032 года.