Поборы в школе: раскошелятся ли на ремонт и маски родители учеников Бердска в 2020 году?

Если родители проявляют инициативу — это их добровольное желание.

Поборы в школе - это норма

Поборы с родителей в фонд класса или школы являются обыденностью, однако, родители совершенно не обязаны оплачивать расходы школы. Так ли это, интересуются родители школьников Бердска.

Об этом сообщила директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова сегодня, 20 августа:

-Образовательным организациям запрещено собирать деньги, запрещено приказом, ни на ремонты, ни на какие-либо средства. Если родители какую-либо инициативу проявляют — это инициатива родителей.

Так же директор управления отметила:

-Все, что у нас есть мы отправляем на создание условий. Если родители помогают нам: передвинуть, побелить, покрасить - мы это рады приветствовать, но деньги не собираем ни на что.