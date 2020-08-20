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Поборы в школе: раскошелятся ли на ремонт и маски родители учеников Бердска в 2020 году?

15:30 20.08.2020, Максим Степанищев Фото: pixabay
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Если родители проявляют инициативу — это их добровольное желание.

Поборы в школе: раскошелятся ли на ремонт и маски родители учеников Бердска в 2020 году?
Поборы в школе - это норма

Поборы с родителей в фонд класса или школы являются обыденностью, однако, родители совершенно не обязаны оплачивать расходы школы. Так ли это, интересуются родители школьников Бердска.

Об этом сообщила директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова сегодня, 20 августа:

-Образовательным организациям запрещено собирать деньги, запрещено приказом, ни на ремонты, ни на какие-либо средства. Если родители какую-либо инициативу проявляют — это инициатива родителей.

Так же директор управления отметила:

-Все, что у нас есть мы отправляем на создание условий. Если родители помогают нам: передвинуть, побелить, покрасить - мы это рады приветствовать, но деньги не собираем ни на что.

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