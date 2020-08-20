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На видео попала экстренная госпитализация Алексея Навального в Омске с отравлением. Он в тяжелом состоянии

12:33 20.08.2020 Фото: скриншот youtube.com/Город55 Омск
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Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

На видео попала экстренная госпитализация Алексея Навального в Омске с отравлением. Он в тяжелом состоянии
Алексей Навальный экстренно госпитализирован в Омске с отравлением

Он находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в «Твиттере», сообщает  echo.msk.ru

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», — написала она.

Ярмыш сообщила, что политик с утра пил только чай, и предположила, что Навального могли отравить.

«Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила пресс-секретарь Навального.

«Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», — отметила она. «В больницу по нашему требованию вызвали полицию», — сообщила Ярмыш.

Кира Ярмыш связала отравление с предвыборной кампанией, которая сейчас идет в регионах России.

Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Об этом сообщил ТАСС главврач БСМП № 1 Александр Мураховский. "В тяжелом состоянии находится", - сказал собеседник агентства.

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