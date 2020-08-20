942 106 больны в России на 20 августа коронавирусом. За сутки +4 785

Умерли за минувшие сутки 110 пациентов, сообщает штаб. Общее число умерших в России от COVID-19, таким образом, составило 16 099 человек.

Коронавирус не отступает

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 785 случаев в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба.

Суточный прирост держится ниже отметки в 5 тыс. пятый день подряд. Накануне в России было зафиксировано 4 828 новых случаев, а 18 августа - 4 748, этот показатель в очередной раз обновил минимум с конца апреля. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 942 106 случаев коронавирусной инфекции и 755 513 выписанных (6090 выписаны за последние сутки).

Умерли за минувшие сутки 110 пациентов, сообщает штаб. Общее число умерших в России от COVID-19, таким образом, составило 16 099 человек. Выписаны за сутки 6 090 пациентов, всего выздоровевших уже 755 513.

Карта выхода из самоизоляции

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Карта этапов снятия ограничений составлена на основе данных органов власти субъектов РФ. Данные обновляются раз в неделю. Последнее обновление - 17.08.2020

Регион Выявлено Новые Активные ? Выздоровело Умерло Москва 255136 688 48871 201567 4698 Московская область 66541 157 15324 50060 1157 Санкт-Петербург 34647 160 7463 24876 2308 Нижегородская область 26264 132 2501 23322 441 Свердловская область 23981 139 4276 19317 388 Ханты-Мансийский АО 18831 84 1688 16989 154 Иркутская область 15880 105 3919 11722 239 Красноярский край 15631 114 2496 12732 403 Ростовская область 15504 127 2200 13003 301 Воронежская область 13053 99 1389 11561 103 Челябинская область 12946 71 4228 8617 101 Ямало-Ненецкий автономный округ 12829 69 613 12131 85 Мурманская область 12108 62 2688 9287 133 Саратовская область 11308 97 4045 7196 67 Ульяновская область 11124 99 2993 8055 76 Волгоградская область 11023 84 3598 7343 82 Алтайский край 10968 81 1494 9366 108 Новосибирская область 10819 44 963 9527 329 Ставропольский край 10609 129 3331 7072 206 Республика Дагестан 10272 62 620 9175 477 Краснодарский край 10245 84 1474 8620 151 Архангельская область 10059 71 1111 8707 241 Хабаровский край 9304 75 2013 7208 83 Оренбургская область 8981 96 1512 7400 69 Тульская область 8941 27 982 7658 301 Омская область 8839 63 2002 6696 141 Приморский край 8703 87 1624 6980 99 Брянская область 7904 15 1435 6434 35 Самарская область 7750 44 1662 5966 122 Калужская область 7728 26 1156 6512 60 Пензенская область 7495 47 258 7137 100 Республика Башкортостан 7435 33 822 6586 27 Республика Чувашия 7414 36 1272 6074 68 Пермский край 7234 62 1952 5088 194 Тюменская область 7228 51 415 6785 28 Ивановская область 7009 35 1100 5797 112 Белгородская область 6901 47 828 6022 51 Республика Саха (Якутия) 6893 46 1098 5726 69 Рязанская область 6855 28 741 6075 39 Ярославская область 6810 38 719 6059 32 Курская область 6777 36 1126 5600 51 Республика Тыва 6567 18 678 5829 60 Орловская область 6558 38 1407 5050 101 Тамбовская область 6499 22 1020 5435 44 Ленинградская область 6484 29 1627 4787 70 Кабардино-Балкарская Республика 6289 16 304 5910 75 Республика Коми 6224 33 1032 5116 76 Республика Татарстан 6191 30 1098 5062 31 Владимирская область 6042 25 525 5326 191 Смоленская область 5992 18 861 5009 122 Кировская область 5862 60 1072 4700 90 Кемеровская область 5398 92 1588 3789 21 Астраханская область 5294 30 716 4516 62 Томская область 5150 40 1138 3955 57 Тверская область 5140 26 929 4036 175 Республика Мордовия 5109 31 1084 3987 38 Липецкая область 4883 16 434 4424 25 Республика Бурятия 4731 32 553 4135 43 Республика Северная Осетия — Алания 4725 13 353 4305 67 Карачаево-Черкесская Республика 4709 21 625 4058 26 Забайкальский край 4354 16 264 4039 51 Псковская область 4279 37 1125 3094 60 Республика Ингушетия 4116 21 423 3617 76 Новгородская область 4113 21 1089 2952 72 Республика Марий Эл 4078 17 414 3628 36 Сахалинская область 3811 59 1670 2141 0 Камчатский край 3667 13 518 3107 42 Республика Калмыкия 3530 58 1076 2406 48 Республика Хакасия 3214 19 223 2952 39 Калининградская область 3194 15 568 2571 55 Республика Адыгея 3179 18 501 2654 24 Амурская область 3140 22 382 2711 47 Костромская область 3043 50 910 2096 37 Вологодская область 3018 33 469 2519 30 Удмуртская Республика 2876 27 453 2387 36 Республика Карелия 2782 30 873 1894 15 Курганская область 2729 26 360 2353 16 Чеченская Республика 2209 4 667 1505 37 Республика Алтай 1903 19 245 1651 7 Республика Крым 1833 13 502 1305 26 Магаданская область 1721 20 384 1321 16 Еврейская автономная область 587 2 53 525 9 Севастополь 440 5 85 340 15 Ненецкий автономный округ 299 0 189 110 0 Чукотский автономный округ 165 0 5 158 2

Источник: стопкоронавирус.рф