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942 106 больны в России на 20 августа коронавирусом. За сутки +4 785

15:21 20.08.2020 Фото: pixabay.com
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Умерли за минувшие сутки 110 пациентов, сообщает штаб. Общее число умерших в России от COVID-19, таким образом, составило 16 099 человек.

942 106 больны в России на 20 августа коронавирусом. За сутки +4 785
Коронавирус не отступает
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
942 106 больны в России на 20 августа коронавирусом. За сутки +4 785

942 106 больны в России на 20 августа коронавирусом. За сутки +4 785Более 22 млн болеют коронавирусом в мире на 20 августа. За сутки + 268 794Ещё 1901 новостей

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 785 случаев в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба.

Суточный прирост держится ниже отметки в 5 тыс. пятый день подряд. Накануне в России было зафиксировано 4 828 новых случаев, а 18 августа - 4 748, этот показатель в очередной раз обновил минимум с конца апреля. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 942 106 случаев коронавирусной инфекции и 755 513 выписанных (6090 выписаны за последние сутки).

Умерли за минувшие сутки 110 пациентов, сообщает штаб. Общее число умерших в России от COVID-19, таким образом, составило 16 099 человек. Выписаны за сутки 6 090 пациентов, всего выздоровевших уже 755 513.

Карта выхода из самоизоляции
Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Карта этапов снятия ограничений составлена на основе данных органов власти субъектов РФ. Данные обновляются раз в неделю. Последнее обновление - 17.08.2020

Регион Выявлено Новые Активные

?
 Выздоровело Умерло
Москва  255136 688  48871  201567  4698
Московская область  66541 157  15324  50060  1157
Санкт-Петербург  34647 160  7463  24876  2308
Нижегородская область  26264 132  2501  23322  441
Свердловская область  23981 139  4276  19317  388
Ханты-Мансийский АО  18831 84  1688  16989  154
Иркутская область  15880 105  3919  11722  239
Красноярский край  15631 114  2496  12732  403
Ростовская область  15504 127  2200  13003  301
Воронежская область  13053 99  1389  11561  103
Челябинская область  12946 71  4228  8617  101
Ямало-Ненецкий автономный округ  12829 69  613  12131  85
Мурманская область  12108 62  2688  9287  133
Саратовская область  11308 97  4045  7196  67
Ульяновская область  11124 99  2993  8055  76
Волгоградская область  11023 84  3598  7343  82
Алтайский край  10968 81  1494  9366  108
Новосибирская область  10819 44  963  9527  329
Ставропольский край  10609 129  3331  7072  206
Республика Дагестан  10272 62  620  9175  477
Краснодарский край  10245 84  1474  8620  151
Архангельская область  10059 71  1111  8707  241
Хабаровский край  9304 75  2013  7208  83
Оренбургская область  8981 96  1512  7400  69
Тульская область  8941 27  982  7658  301
Омская область  8839 63  2002  6696  141
Приморский край  8703 87  1624  6980  99
Брянская область  7904 15  1435  6434  35
Самарская область  7750 44  1662  5966  122
Калужская область  7728 26  1156  6512  60
Пензенская область  7495 47  258  7137  100
Республика Башкортостан  7435 33  822  6586  27
Республика Чувашия  7414 36  1272  6074  68
Пермский край  7234 62  1952  5088  194
Тюменская область  7228 51  415  6785  28
Ивановская область  7009 35  1100  5797  112
Белгородская область  6901 47  828  6022  51
Республика Саха (Якутия)  6893 46  1098  5726  69
Рязанская область  6855 28  741  6075  39
Ярославская область  6810 38  719  6059  32
Курская область  6777 36  1126  5600  51
Республика Тыва  6567 18  678  5829  60
Орловская область  6558 38  1407  5050  101
Тамбовская область  6499 22  1020  5435  44
Ленинградская область  6484 29  1627  4787  70
Кабардино-Балкарская Республика  6289 16  304  5910  75
Республика Коми  6224 33  1032  5116  76
Республика Татарстан  6191 30  1098  5062  31
Владимирская область  6042 25  525  5326  191
Смоленская область  5992 18  861  5009  122
Кировская область  5862 60  1072  4700  90
Кемеровская область  5398 92  1588  3789  21
Астраханская область  5294 30  716  4516  62
Томская область  5150 40  1138  3955  57
Тверская область  5140 26  929  4036  175
Республика Мордовия  5109 31  1084  3987  38
Липецкая область  4883 16  434  4424  25
Республика Бурятия  4731 32  553  4135  43
Республика Северная Осетия — Алания  4725 13  353  4305  67
Карачаево-Черкесская Республика  4709 21  625  4058  26
Забайкальский край  4354 16  264  4039  51
Псковская область  4279 37  1125  3094  60
Республика Ингушетия  4116 21  423  3617  76
Новгородская область  4113 21  1089  2952  72
Республика Марий Эл  4078 17  414  3628  36
Сахалинская область  3811 59  1670  2141  0
Камчатский край  3667 13  518  3107  42
Республика Калмыкия  3530 58  1076  2406  48
Республика Хакасия  3214 19  223  2952  39
Калининградская область  3194 15  568  2571  55
Республика Адыгея  3179 18  501  2654  24
Амурская область  3140 22  382  2711  47
Костромская область  3043 50  910  2096  37
Вологодская область  3018 33  469  2519  30
Удмуртская Республика  2876 27  453  2387  36
Республика Карелия  2782 30  873  1894  15
Курганская область  2729 26  360  2353  16
Чеченская Республика  2209 4  667  1505  37
Республика Алтай  1903 19  245  1651  7
Республика Крым  1833 13  502  1305  26
Магаданская область  1721 20  384  1321  16
Еврейская автономная область  587 2  53  525  9
Севастополь  440 5  85  340  15
Ненецкий автономный округ  299 0  189  110  0
Чукотский автономный округ  165 0  5  158  2

Источник: стопкоронавирус.рф

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