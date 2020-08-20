942 106 больны в России на 20 августа коронавирусом. За сутки +4 785

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 785 случаев в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба.
Суточный прирост держится ниже отметки в 5 тыс. пятый день подряд. Накануне в России было зафиксировано 4 828 новых случаев, а 18 августа - 4 748, этот показатель в очередной раз обновил минимум с конца апреля. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 942 106 случаев коронавирусной инфекции и 755 513 выписанных (6090 выписаны за последние сутки).
Умерли за минувшие сутки 110 пациентов, сообщает штаб. Общее число умерших в России от COVID-19, таким образом, составило 16 099 человек. Выписаны за сутки 6 090 пациентов, всего выздоровевших уже 755 513.
Карта выхода из самоизоляции
Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.
Карта этапов снятия ограничений составлена на основе данных органов власти субъектов РФ. Данные обновляются раз в неделю. Последнее обновление - 17.08.2020
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|255136
|688
|48871
|201567
|4698
|Московская область
|66541
|157
|15324
|50060
|1157
|Санкт-Петербург
|34647
|160
|7463
|24876
|2308
|Нижегородская область
|26264
|132
|2501
|23322
|441
|Свердловская область
|23981
|139
|4276
|19317
|388
|Ханты-Мансийский АО
|18831
|84
|1688
|16989
|154
|Иркутская область
|15880
|105
|3919
|11722
|239
|Красноярский край
|15631
|114
|2496
|12732
|403
|Ростовская область
|15504
|127
|2200
|13003
|301
|Воронежская область
|13053
|99
|1389
|11561
|103
|Челябинская область
|12946
|71
|4228
|8617
|101
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|12829
|69
|613
|12131
|85
|Мурманская область
|12108
|62
|2688
|9287
|133
|Саратовская область
|11308
|97
|4045
|7196
|67
|Ульяновская область
|11124
|99
|2993
|8055
|76
|Волгоградская область
|11023
|84
|3598
|7343
|82
|Алтайский край
|10968
|81
|1494
|9366
|108
|Новосибирская область
|10819
|44
|963
|9527
|329
|Ставропольский край
|10609
|129
|3331
|7072
|206
|Республика Дагестан
|10272
|62
|620
|9175
|477
|Краснодарский край
|10245
|84
|1474
|8620
|151
|Архангельская область
|10059
|71
|1111
|8707
|241
|Хабаровский край
|9304
|75
|2013
|7208
|83
|Оренбургская область
|8981
|96
|1512
|7400
|69
|Тульская область
|8941
|27
|982
|7658
|301
|Омская область
|8839
|63
|2002
|6696
|141
|Приморский край
|8703
|87
|1624
|6980
|99
|Брянская область
|7904
|15
|1435
|6434
|35
|Самарская область
|7750
|44
|1662
|5966
|122
|Калужская область
|7728
|26
|1156
|6512
|60
|Пензенская область
|7495
|47
|258
|7137
|100
|Республика Башкортостан
|7435
|33
|822
|6586
|27
|Республика Чувашия
|7414
|36
|1272
|6074
|68
|Пермский край
|7234
|62
|1952
|5088
|194
|Тюменская область
|7228
|51
|415
|6785
|28
|Ивановская область
|7009
|35
|1100
|5797
|112
|Белгородская область
|6901
|47
|828
|6022
|51
|Республика Саха (Якутия)
|6893
|46
|1098
|5726
|69
|Рязанская область
|6855
|28
|741
|6075
|39
|Ярославская область
|6810
|38
|719
|6059
|32
|Курская область
|6777
|36
|1126
|5600
|51
|Республика Тыва
|6567
|18
|678
|5829
|60
|Орловская область
|6558
|38
|1407
|5050
|101
|Тамбовская область
|6499
|22
|1020
|5435
|44
|Ленинградская область
|6484
|29
|1627
|4787
|70
|Кабардино-Балкарская Республика
|6289
|16
|304
|5910
|75
|Республика Коми
|6224
|33
|1032
|5116
|76
|Республика Татарстан
|6191
|30
|1098
|5062
|31
|Владимирская область
|6042
|25
|525
|5326
|191
|Смоленская область
|5992
|18
|861
|5009
|122
|Кировская область
|5862
|60
|1072
|4700
|90
|Кемеровская область
|5398
|92
|1588
|3789
|21
|Астраханская область
|5294
|30
|716
|4516
|62
|Томская область
|5150
|40
|1138
|3955
|57
|Тверская область
|5140
|26
|929
|4036
|175
|Республика Мордовия
|5109
|31
|1084
|3987
|38
|Липецкая область
|4883
|16
|434
|4424
|25
|Республика Бурятия
|4731
|32
|553
|4135
|43
|Республика Северная Осетия — Алания
|4725
|13
|353
|4305
|67
|Карачаево-Черкесская Республика
|4709
|21
|625
|4058
|26
|Забайкальский край
|4354
|16
|264
|4039
|51
|Псковская область
|4279
|37
|1125
|3094
|60
|Республика Ингушетия
|4116
|21
|423
|3617
|76
|Новгородская область
|4113
|21
|1089
|2952
|72
|Республика Марий Эл
|4078
|17
|414
|3628
|36
|Сахалинская область
|3811
|59
|1670
|2141
|0
|Камчатский край
|3667
|13
|518
|3107
|42
|Республика Калмыкия
|3530
|58
|1076
|2406
|48
|Республика Хакасия
|3214
|19
|223
|2952
|39
|Калининградская область
|3194
|15
|568
|2571
|55
|Республика Адыгея
|3179
|18
|501
|2654
|24
|Амурская область
|3140
|22
|382
|2711
|47
|Костромская область
|3043
|50
|910
|2096
|37
|Вологодская область
|3018
|33
|469
|2519
|30
|Удмуртская Республика
|2876
|27
|453
|2387
|36
|Республика Карелия
|2782
|30
|873
|1894
|15
|Курганская область
|2729
|26
|360
|2353
|16
|Чеченская Республика
|2209
|4
|667
|1505
|37
|Республика Алтай
|1903
|19
|245
|1651
|7
|Республика Крым
|1833
|13
|502
|1305
|26
|Магаданская область
|1721
|20
|384
|1321
|16
|Еврейская автономная область
|587
|2
|53
|525
|9
|Севастополь
|440
|5
|85
|340
|15
|Ненецкий автономный округ
|299
|0
|189
|110
|0
|Чукотский автономный округ
|165
|0
|5
|158
|2
Источник: стопкоронавирус.рф