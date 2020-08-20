Пьяные дети лежат в реанимации: тройка "отважных" малолеток выпила 4 литра пива. Попросили купить прохожего

В Камне-на-Оби 19 августа неравнодушные читатели “Каменских известий” вызвали “скорую” трём детям, один из которых находился без сознания.
Девочка (14 лет) сидела, а мальчишки (12 и 11 лет) лежали на земле на пересечении ул. Каменской и Пушкина.
Некоторое время дети находились в реанимации, затем их перевели в обычные палаты.
По словам очевидцев, неподалёку от детей лежали пустые бутылки от спиртного.
На данный момент дети госпитализированы в Каменскую ЦРБ для оказания им медицинской помощи.
“Честно сказать, очень сильно переживаю. Дети они и есть дети. Сколько бы им не было, и чтобы они не вытворяли, но видеть их в таком состоянии – зрелище не для слабонервных. Пока вызывала “скорую” и ждала, успела поплакать. Очень сильно жалко. Очень сильно беспокоюсь, надеюсь, что всё будет хорошо”, – сообщает очевидца событий.
Источник: Известия