"Нас держат за рабов": Не заплатили 35% зарплаты за июль медикам ЦГБ Бердска. Задержка уже 5 дней

Врачи и медсестры считают, что минздрав региона бездействует. А руководство горбольницы обещает уволить за жалобы в ведомство.

Медики снова пожаловались на невыплату зарплаты

Обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» медик ЦГБ Бердска вчера, 19 августа. Она побоялась называть свое имя, чтобы избежать увольнение. Альбина (имя изменено — прим. ред.) сообщила о задержке заработной платы.

- Всем медикам заплатили только 65% от зарплаты. По договору 15 числа каждого месяца производится выплаты зарплаты. Сегодня уже 19.08.2020 года оставшиеся 35% на сегодняшний день не выплачены. Министерство здравоохранения бездействует. За жалобы обещают уволить. Такая ситуация происходит не в первый раз. Был случай когда без причины лишили стимулирующих всех медиков БЦГБ, но из-за резонанса вернули небольшую часть стимулирующих выплат, - написала медик.

Как уверяет бердчанка, в больнице наблюдается дефицит многих лекарственных средств.

- Канцелярию медики закупают сами, ничего не выдается. Чистого постельного белья для пациентов тоже не хватает, многие вынуждены приносить его из дома. Что нам делать? - недоумевает медик.

В доказательство своих слов Альбина прислала фотографию письма от руководителя расчетной группы ЦГБ Бердска. Оригинал фотографии есть в распоряжении редакции "Курьер. Среда. Бердск".

Такое сообщение получили медики ЦГБ Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за комментарием ситуации к главному врачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской, но она не отвечает на звонки. По данным редакции, она сейчас находится в отпуске.

Начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов также не отвечает на звонки «Курьер. Среда. Бердск». Этот вопрос мы адресовали и пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, но там попросили направить письменный запрос. Что и сделано. Мы спросили у министра Константина Хальзова про обеспечение горбольницы постельным бельем, канцелярией, лекарственными средствами и, разумеется, о зарплате медиков. Как только "Курьер. Среда. Бердск" получит ответ на свой запрос, вы сможете узнать ответы на все вопросы.

Напомним, в марте 2020 года врачи бердской центральной городской больницы лишились существенной части зарплаты, об этом «Курьер.Среда. Бердск» рассказали сразу несколько работников больницы.

Тогда собеседники отметили еще одну странность - руководство сообщило персоналу, что якобы поликлиника не выполнила "план" за январь - отсюда и сокращение выплат. Но все задаются вопросом - почему, если план не выполнили в январе зарплату урезали в марте? Логично было бы сократить февральскую зарплату. Ответа на свои вопросы медработники так и не получили.

Десятки комментариев с жалобами на действия руководства появились и на сайте "Курьер. Среда. Бердск".

- Постоянно обманывают, недоплачивают, нехватку врачей скрывают, вы попробуйте хоть к одному специалисту попасть, а теперь ещё и зарплаты лишают, люди пахали, работали, у многих кредиты, они рассчитывали на эти деньги и вот тебе, получили зарплату, - пишет пользователь "Врач ЦГБ".

Защитила трудовые права работников бердской больницы, сообщили "Курьер. среда. Бердск" прокурор города Роман Сивак 6 апреля. Чуть позже прокуратура Бердска провела проверку соблюдения трудового законодательства в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Бердская городская больница».

Установлено, что должностными лицами учреждения необоснованно снижены размеры стимулирующих выплат 820 медицинским работникам. Размер невыплаченной заработной платы превысил 6 млн рублей.

Прокурор внес главному врачу больницы представление и возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы). В результате работники больницы получили все причитающиеся им выплаты на сумму более 6 млн рублей.



Если вы столкнулись с такой же проблемой, что и Альбина, свяжитесь с нами по телефонам: 83-83-41-3-00-10 или 8953-878-90-10. Также можете прислать письмо на почту bkurer@mail.ru.