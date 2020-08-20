20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

"Нас держат за рабов": Не заплатили 35% зарплаты за июль медикам ЦГБ Бердска. Задержка уже 5 дней

15:56 20.08.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 1

Врачи и медсестры считают, что минздрав региона бездействует. А руководство горбольницы обещает уволить за жалобы в ведомство.

Нас держат за рабов: Не заплатили 35% зарплаты за июль медикам ЦГБ Бердска. Задержка уже 5 дней
Медики снова пожаловались на невыплату зарплаты
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Нас держат за рабов: Не заплатили 35% зарплаты за июль медикам ЦГБ Бердска. Задержка уже 5 дней

"Нас держат за рабов": Не заплатили 35% зарплаты за июль медикам ЦГБ Бердска. Задержка уже 5 днейОстановят дождь с потолка на 80-летних пациентов в трэш-кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?Ещё 95 новостей

Обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» медик ЦГБ Бердска вчера, 19 августа. Она побоялась называть свое имя, чтобы избежать увольнение. Альбина (имя изменено — прим. ред.) сообщила о задержке заработной платы.

- Всем медикам заплатили только 65% от зарплаты. По договору 15 числа каждого месяца производится выплаты зарплаты. Сегодня уже 19.08.2020 года оставшиеся 35% на сегодняшний день не выплачены. Министерство здравоохранения бездействует. За жалобы обещают уволить. Такая ситуация происходит не в первый раз. Был случай когда без причины лишили стимулирующих всех медиков БЦГБ, но из-за резонанса вернули небольшую часть стимулирующих выплат, - написала медик.

Как уверяет бердчанка, в больнице наблюдается дефицит многих лекарственных средств.

- Канцелярию медики закупают сами, ничего не выдается. Чистого постельного белья для пациентов тоже не хватает, многие вынуждены приносить его из дома. Что нам делать? - недоумевает медик.
В доказательство своих слов Альбина прислала фотографию письма от руководителя расчетной группы ЦГБ Бердска. Оригинал фотографии есть в распоряжении редакции "Курьер. Среда. Бердск".

Нас держат за рабов: Не заплатили 35% зарплаты за июль медикам ЦГБ Бердска. Задержка уже 5 дней
Такое сообщение получили медики ЦГБ Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за комментарием ситуации к главному врачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской, но она не отвечает на звонки. По данным редакции, она сейчас находится в отпуске.

Начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов также не отвечает на звонки «Курьер. Среда. Бердск». Этот вопрос мы адресовали и пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, но там попросили направить письменный запрос. Что и сделано. Мы спросили у министра Константина Хальзова про обеспечение горбольницы постельным бельем, канцелярией, лекарственными средствами и, разумеется, о зарплате медиков. Как только "Курьер. Среда. Бердск" получит ответ на свой запрос, вы сможете узнать ответы на все вопросы.

Напомним, в марте 2020 года врачи бердской центральной городской больницы лишились существенной части зарплаты, об этом «Курьер.Среда. Бердск» рассказали сразу несколько работников больницы.

Тогда собеседники отметили еще одну странность - руководство сообщило персоналу, что якобы поликлиника не выполнила "план" за январь - отсюда и сокращение выплат. Но все задаются вопросом - почему, если план не выполнили в январе зарплату урезали в марте? Логично было бы сократить февральскую зарплату. Ответа на свои вопросы медработники так и не получили.

Десятки комментариев с жалобами на действия руководства появились и на сайте "Курьер. Среда. Бердск".

- Постоянно обманывают, недоплачивают, нехватку врачей скрывают, вы попробуйте хоть к одному специалисту попасть, а теперь ещё и зарплаты лишают, люди пахали, работали, у многих кредиты, они рассчитывали на эти деньги и вот тебе, получили зарплату, - пишет пользователь "Врач ЦГБ".

Защитила трудовые права работников бердской больницы, сообщили "Курьер. среда. Бердск" прокурор города Роман Сивак 6 апреля. Чуть позже прокуратура Бердска провела проверку соблюдения трудового законодательства в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Бердская городская больница».

Установлено, что должностными лицами учреждения необоснованно снижены размеры стимулирующих выплат 820 медицинским работникам. Размер невыплаченной заработной платы превысил 6 млн рублей.

Прокурор внес главному врачу больницы представление и возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы). В результате работники больницы получили все причитающиеся им выплаты на сумму более 6 млн рублей.


Если вы столкнулись с такой же проблемой, что и Альбина, свяжитесь с нами по телефонам: 83-83-41-3-00-10 или 8953-878-90-10. Также можете прислать письмо на почту bkurer@mail.ru.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему задерживают зарплату?

Гость, 20 августа 2020 16:22
Тоже не получила часть зарплаты, говорят ждите
Аноним, 20 августа 2020 16:25
Да сколько можно терпеть такое отношение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЛучшее предложение от производителя в Бердске
16:31 20-08-2020
Лучшее предложение от производителя в Бердске
БердскВолейболист Кирилл Власов из Бердске едет в Италию на первенство Европы
16:30 20-08-2020
Волейболист Кирилл Власов из Бердске едет в Италию на первенство Европы
Есть ли связь между деньгами и счастьем, как вы думаете?
16:15 20-08-2020
Есть ли связь между деньгами и счастьем, как вы думаете?
Специя долголетия: Ни одна добавка не сравнится с ее противораковыми и укрепляющими сердце свойствами
16:11 20-08-2020
Специя долголетия: Ни одна добавка не сравнится с ее противораковыми и укрепляющими сердце свойствами
БердскДетсады, суды, мэрии минировали 20 августа 2020 в Новосибирской области. Уже 2 раз за неделю
16:09 20-08-2020
Детсады, суды, мэрии минировали 20 августа 2020 в Новосибирской области. Уже 2 раз за неделю
Главные тренды женской обуви в осеннем сезоне 2020
16:07 20-08-2020
Главные тренды женской обуви в осеннем сезоне 2020
Аспирин вызывает онкологию
16:04 20-08-2020
Аспирин вызывает онкологию
Сенсация: Светлана Лобода показала фото с обеими дочерьми
16:02 20-08-2020
Сенсация: Светлана Лобода показала фото с обеими дочерьми
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия 30
16:00 20-08-2020
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит "путинское" пособие? 293
16:00 20-08-2020
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит