Молния ударила по подросткам под деревом: один погиб, второй в реанимации

В ходе осмотра места происшествия линий электропередач и иных источников тока в указанном месте не обнаружено.

Когда началась гроза, подростки находились на улице. Они решили укрыться от дождя под кроной одного из деревьев

19 августа текущего года в дневное время в лесополосе в городе Прокопьевске обнаружено тело 14-летнего подростка с признаками поражения атмосферным электричеством, еще один 14-летний подросток с электротравмой госпитализирован. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в дневное время, когда началась гроза, подростки находились на улице. Они решили укрыться от дождя под кроной одного из деревьев. В дерево, под которым стояли мальчики, ударила молния. Очевидцы вызвали «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть одного подростка, а второго госпитализировали. Необходимо отметить, что в ходе осмотра места происшествия линий электропередач и иных источников тока в указанном месте не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: kuzbass.sledcom.ru