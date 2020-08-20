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Молния ударила по подросткам под деревом: один погиб, второй в реанимации

18:00 20.08.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе осмотра места происшествия линий электропередач и иных источников тока в указанном месте не обнаружено.

Молния ударила по подросткам под деревом: один погиб, второй в реанимации
Когда началась гроза, подростки находились на улице. Они решили укрыться от дождя под кроной одного из деревьев

19 августа текущего года в дневное время в лесополосе в городе Прокопьевске обнаружено тело 14-летнего подростка с признаками поражения атмосферным электричеством, еще один 14-летний подросток с электротравмой госпитализирован. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в дневное время, когда началась гроза, подростки находились на улице. Они решили укрыться от дождя под кроной одного из деревьев. В дерево, под которым стояли мальчики, ударила молния. Очевидцы вызвали «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть одного подростка, а второго госпитализировали. Необходимо отметить, что в ходе осмотра места происшествия линий электропередач и иных источников тока в указанном месте не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: kuzbass.sledcom.ru

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